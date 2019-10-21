”الفيزا“ تحرم ملكة جمال اليمن من مسابقة ”ملكة جمال العالم“

لم تتمكن ملكة جمال اليمن لعام 2016، أريج السيد، من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2019، لعدم تمكنها من الحصول على تأشيرة دخول.

وقالت في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”لم أستطع الحصول على فيزا لدخول أمريكا للمشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم كأول فتاة يمنية، لكن مثلي كحال الكثير من المبدعين بعد التنسيق والدعوة وكل ترتيبات السفر خذلتني الفيزا“.

وأعربت السيد عن أملها بالمشاركة في مسابقة ملكات جمال العالم العام المقبل.

وحول جديدها على المستوى الفني، أكدت قرب موعد نزول أغنيتها الجديدة التي ستكون باللهجة العراقية، لافتة إلى أنها أنهت تسجيل الأغنية وأيضًا جلسات التصوير.

يشار إلى أن أريج السيد حصلت عام 2016 على لقب ”ملكة جمال اليمن“ في المسابقة التي أقيمت في مصر، ومثّلت بلادها في عدد من الأنشطة والفعاليات العربية، قبل أن تتجه مؤخرًا إلى الغناء.