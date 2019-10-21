وزير المالية اليمني يكشف عجزًا في الموازنة بـ2 مليار دولار

كشف وزير المالية اليمني سالم بن بريك، الإثنين، أن العجز في موازنة بلده للعام 2019 يقدر بـ2 مليار دولار.

ودعا بن بريك في كلمة ألقاها خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لوزراء المالية ومحافظي البنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في واشنطن، إلى ”حشد التمويل اللازم من المجتمع الدولي لدعم العجز، في ظل شح موارد الدولة والتراجع الحاد في الناتج المحلي“.

وقال بن بريك: إن ”الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال من أهم التحديات التي تواجه البنك المركزي، كون انخفاض قيمة العملة الوطنية له تأثيرات اقتصادية وإنسانية تمس حياة كل اليمنيين، وتجعل عمليات الإغاثة والدعم النقدي بالريال غير ذات جدوى“.

وأضاف الوزير اليمني أن ”اليمن ما زال يمرّ بظروف صعبة وتحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، تتطلب تضافر الجهود الخارجية والداخلية للتغلب عليها“.

واستنادًا لتقارير حكومية سابقة، فإن الخسائر التي تكبدها الناتج المحلي جراء الحرب التي تشهدها اليمن منذ 2015 تقدر بـ 50 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.