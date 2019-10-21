في ”حراك مع ملاك“.. النجم السعودي ”فيحان“ يعرّي كذبه بنفسه (فيديو)

حلّ نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي، الشهير بـ“فيحان”، ضيفًا على برنامج ”حراك مع ملاك“ على قناة ”أم بي سي“، في حلقة أثارت الجدل، بسبب تصريحات للضيوف خاصة نجمتي مواقع التواصل الطفلتين وعد العساف ورندا الشهيلي.

وكانت الإعلامية ملاك الحسيني، قد طرحت سؤالاً على ”فيحان“، يتعلق بمستواه التعليمي، حيث واجهته بالقول إن ”كان شخصًا مؤهلا لكتابة محتوى موجه للأطفال“، مؤكدًا أنه كذلك.

وأقر بحصوله فقط على ”الشهادة الثانوية“، موضحًا أن ”الشهادة ليست مقياسًا، وأن هناك أشخاصًا لديهم شهادات وعقولهم فارغة“، مضيفًا أنه ”يعتمد على الثقافة الشعبية في تقديم المحتوى للأطفال“.

وقال نجم مواقع التواصل السعودي بشأن تأليفه كتابًا، إنه قام بالفعل بتأليف كتاب، إلا أنه ”لم يجد فرصة للنشر“، معتبرًا نفسه ”قدوة للأطفال“.

#حراك_مع_ملاك

فيحان الجديد له تاثير على ملايين الاطفال واليوتيوب يشهد.

محتوى بطابع كوميدي شعبي يوصل نصائح و مبادرات طيبة بطريقة مبطنة ومرنه لعقلية الطفل يعجز دكتور بالجامعة او صاحب مقام يوصلها بنفس الخفه والتاثير #الحلقة كانت مهينة لفيحان وهجومية جداً

pic.twitter.com/sHFNJbI2jk — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) October 21, 2019

وأعادت اعترافات ”فيحان“ الجديدة، تصريحات سابقة له في برنامج تلفزيوني عام 2016، حين ادّعى حصوله على شهادتين جامعيتين، إحداها شهادة في علم النفس من جامعة ”الملك سعود“ في المملكة، والأخرى شهادة في ”هندسة الميكانيا“ من مصر. وتحت إصرار المذيع لمعرفة مصدر شهادته في الهندسة، قال إنه حصل عليها من ”جامعة الدول العربية“ في القاهرة.

وأثارت ادعاءات ”فيحان“، آنذاك، سخرية المذيع، الذي لم يتمكن من متابعة أسئلته بعد دخوله في موجة ضحك لم يستطع التحكم بها.