عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تظهر بإطلالة جريئة

أثارت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الراقصة الشعبية فيفي عبده، ردود فعل واسعة وناقدة في مجملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها من خلال صورة نشرتها عبر ”إنستغرام“.

ونشرت عزة صورة جديدة عبر ميزة ”ستوري“ بصفحتها على ”إنستغرام“ مرتدية ”جمبسوت“ شيفون ذهبيًا شفافًا بشكل كبير، ما جعلها عرضة للنقد اللاذع الذي وصل إلى حد التجريح بسبب ما ارتدته وكشف عن أجزاء من جسدها.

كما شبهها بعض متابعيها بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في إطلالتها بارتدائها الجمبسوت الشفاف، حيث اشتهرت هيفاء باللوك ذاته، والذي اعتاد الجمهور رؤيتها به في معظم حفلاتها التي تحييها داخل وخارج البلاد.

وعزة مجاهد هي الابنة الكبرى للفنانة والراقصة فيفي عبده ودخلت عالم التمثيل من خلال والدتها، حيث شاركتها في عام 2012، في مسلسل ”كيد النسا“ الذي بدأت من خلاله مشوارها الفني، ثم شاركت بعده في مسلسل ”القاصرات“.

وكان ”مملكة الغجر“ آخر عمل لها مع والدتها أيضًا والذي أذيع في رمضان العام الماضي.