من هو المخرج البحريني أحمد الفردان؟

عاد المخرج البحريني أحمد الفردان مع خبر زواجه من الفنانة الكويتية غدير السبتي قبل نحو عام ونصف، ليصبح محط أنظار وسائل الإعلام، خاصة بعد قصة حبه للفنانة غدير السبتي التي أثارت اهتمامًا واسعًا.

لكن ”السبتي“ فاجأت جمهورها بطلاق سريع من الفردان، الذي قالت إنه أحبها منذ سنوات بعيدة حين كانا زميلي دراسة أيام الجامعة، مؤكدة أنه ”طلاق بالاتفاق والتفاهم“.

وكانت الفنانة الكويتية قد عزفت عن الزواج، واصفة إياه بـ“المؤسسة الفاشلة“ قبل أن تعلن أن ”الفردان“ الذي التقته بعد سنوات طويلة أعاد لها الثقة به وبالحب.

فمن هو المخرج البحريني الذي أقنع ”السبتي“ بالزواج منه، لتنتهي قصتهما سريعًا بعدها؟

يرأس المخرج أحمد الفردان مهرجان ”الصواري الدولي المسرحي“ للشباب بالبحرين، والذي ساهم بإحداث تطور في المسرح البحريني، كما قام بإخراج العديد من الأعمال البحرينية والخليجية، وعمل إضافة لممارسته مهنة الإخراج، في كتابة السيناريو.

وسبق أن فاز فيلم ”الفردان“ القصير ”نوستالجيا“ بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الفيلم في ”أيام البحرين السينمائية“ عام 2015، حيث قام بتأليف الفيلم وإخراجه.

ودرس المخرج البحريني في جامعة الكويت، حيث تعرف هناك على الفنانة غدير، لكن بعد تخرجه غادر إلى الخارج ليتابع تعليمه، ثم قرر العودة إلى بلده البحرين، ومتابعة دراسته فيها.

والتقى أحمد بغدير العام الماضي خلال تصوير مسلسل ”أماني العمر“، حيث شارك أحمد بإخراج العمل، الذي كانت غدير إحدى المشاركات فيه أيضًا، وبعد تقارب بينهما أعلن لها عن حبه، ليصبح هذا الزواج هو الأول له والثاني لغدير، وقد قام بإخراج مسلسل ”بين الأمس واليوم“ بعد زواجه من الفنانة الكويتية، وقد شاركت فيه أيضًا، قبل أن تنتهي قصة حبهما سريعًا بالطلاق.