بعد الهجوم الحاد عليه.. ماذا قال محمد رمضان عن قيادته للطائرة؟ (فيديو)

بعد تصاعد أزمة قيادة الفنان المصري محمد رمضان لإحدى الطائرات المدنية، إذ ظهر وهو يقود الطائرة خلال ذهابه إلى السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض وإحياء حفل هناك، علق رمضان على الواقعة من خلال نشر فيديو له يوضح حقيقة دخوله قمرة القيادة الخاصة بقائد الطائرة وقيادته لها.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيه، ”اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر، وثالثًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل“، مضيفًا ”وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله“.

وأنهى رمضان الفيديو بمشهد من مسلسل ”نسر الصعيد“ يظهر فيه وهو يضرب الخفير الخاص بـ“هتلر بيه“.

تاني يا جزيرة ؟! فين ضمييير المهنة يا مُحترمين #كفاية_تضليل بقى ???? pic.twitter.com/yceNkiH0eo — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) October 15, 2019

وكان رمضان وثَّق من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تجربته بقيادة الطائرة وهو في طريقه إلى السعودية.

ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسًا بالطائرة إلا أنه فاجأ الجميع قائلًا، ”في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة“، ليغادر بعدها مقعده متوجهًا نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

من ناحيتها، أصدرت سلطة الطيران المدني المصري تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، وإحالتهما للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعًا منعًا باتًّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.