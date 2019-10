سيدة عربية تقتحم بمركبتها مطعما بالسعودية (فيديو)

View this post on Instagram

كشف مرور محافظة جدة في المملكة العربية #السعودية تفاصيل رصد كاميرا مراقبة لحادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم الشعبية، ما أسفر عنه تهشم الواجهة الزجاجية، وإصابة أحد العاملين. ووفق صحيفة "#سبق" المحلية، فإن مركبة من نوع "#هونداي"، تقودها سيدة عربية الجنسية، اقتحمت بشكل مفاجئ واجهة أحد المطاعم، أثناء تواجد العاملين فيه، متسببة بتهشيم زجاج المحل، وإصابة خفيفة لأحد العاملين، والذي نقله أحد المواطنين للمستشفى. وأظهر مقطع فيديو متداول لما رصدته كاميرا مراقبة، لحظة تواجد العاملين في المطعم إضافة لبعض الزبائن، في الوقت الذي فوجئوا فيه بمركبة تقتحم الواجهة وتستقر عند مدخل المطعم، فيما قام أحد العاملين من فوره بإغلاق اسطوانة الغاز، تفاديا لحدوث أضرار أكبر.