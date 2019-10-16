سيدة عربية تقتحم بمركبتها مطعما بالسعودية (فيديو)

كشف مرور محافظة جدة في المملكة العربية السعودية تفاصيل رصد كاميرا مراقبة لحادث اقتحام سيارة لأحد المطاعم الشعبية، ما أسفر عنه تهشم الواجهة الزجاجية، وإصابة أحد العاملين.

سيدة تقتحم مطعم شاورما بمركبتها في السعودية (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن مركبة من نوع ”هونداي“، تقودها سيدة عربية الجنسية، اقتحمت بشكل مفاجئ واجهة أحد المطاعم، أثناء تواجد العاملين فيه، متسببة بتهشيم زجاج المحل، وإصابة خفيفة لأحد العاملين، والذي نقله أحد المواطنين للمستشفى.

وأظهر مقطع فيديو متداول لما رصدته كاميرا مراقبة، لحظة تواجد العاملين في المطعم إضافة لبعض الزبائن، في الوقت الذي فوجئوا فيه بمركبة تقتحم الواجهة وتستقر عند مدخل المطعم، فيما قام أحد العاملين من فوره بإغلاق اسطوانة الغاز، تفاديا لحدوث أضرار أكبر.