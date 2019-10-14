بعد لقائه مع ناصر القصبي.. عبدالله السدحان يرد على منتقديه

نشر الفنان السعودي عبد الله السدحان تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها إن الغالبية قد استغل مقطعه السريع للزملاء والزميلات بأسلوب لتصفية خلافات أو كره مبطن على حسابه بحسب ما جاء في التغريدة .

وقال: “ أنا لم أسحب على أحد وعمري ما سحبت على إنسان فما بالكم بزميل وزميلة، شكرًا حبيب شكرًا ريماس شكرًا راشد لاحترامي وتقديري والشكر موصول لأبو راكان ، أكن كل الود للجميع ولكم كذلك“.

الغالبية استغل مقطعي السريع للزملاء والزميلات بأسلوب لتصفية خلافات او كرهن مبطن وفي حسابي .

انا لم اسحب على احد وعمري ما سحبت على إنسان فما بالكم بزميل وزميلة.

شكراً حبيب شكراً ريماس شكراً راشد لأحترامي وتقديري والشكر موصول لأبو راكان ، أكن كل الود للجميع ولكم كذلك . pic.twitter.com/MJt93l0rdi — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) October 14, 2019

وكان السدحان قد نشر مقطع فيديو أمس الأحد ظهر فيه وهو يرصد أجواء الاحتفال خلال حفل مهرجان ”صناعة الترفيه“ ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، وذلك لحضور تكريم عدد من النجوم العرب والعالميين.

وظهر في الفيديو السدحان وهو ينادي على صديقه القديم ناصر القصبي الذي كان يتحدث مع بعض زملائه، فالتفت الأخير نحوه وقام بتحيته وتحية الجمهور.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا من عشاق النجمين الذين يحنون للنجاحات التي حققها مسلسل ”طاش ما طاش“ الكوميدي بأجزائه المتعددة وبثنائييه القصبي والسدحان.

#وللاسف_هذي_الحقيقه

اجل يلعبون علينا شكلهم تصالحوا ????

ناصر القصبي وعبدالله السدحان pic.twitter.com/AKoqjqt1j1 — مستر (@mestar2030) October 14, 2019

وتنظم الهيئة العامة للترفيه، حفل توزيع جوائز ”صناع الترفيه“ على هامش فعاليات ”موسم الرياض“، الذي انطلق قبل يومين، حيث يتم تكريم مشاهير عرب وعالميين يتقدمهم الفنان السعودي محمد عبده والهندي شاروخان، والأمريكي ويل سميث.

وتقول الهيئة الحكومية، إن هذه الجائزة تستند للرأي العام ومخصصة للجهات والأشخاص الذين ينشرون البهجة والسعادة في السعودية والعالم أجمع.

وضمت القائمة عدة أسماء آخرين من بينهم عالميًا: مراسیل کرو، جیسونموموا، جون فاندام، وعربيًا: عمرو دياب، ماجدة الرومي، عادل إمام، سعد الفرج.