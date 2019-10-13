بعد أن فرّقتهما الخلافات.. عبدالله السدحان وناصر القصبي يجتمعان في حفل ”صناع الترفيه“ (فيديو)

جمع حفل ”صناع الترفيه“ الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء اليوم الأحد، الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان اللذين فرقتهما خلافات عدة في السنوات الماضية، بعد أن شكلا في الماضي ثنائيًا كوميديًا شهيرًا.

ونشر الفنان السدحان مقطع فيديو من داخل الحفل في مدينة الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه ”أبو راكان“ ليرد مرحبًا على الكاميرا.

دعوة كريمة من اخ كريم @Turki_alalshikh

لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه .

احتفالية رائعة بالتنظيم والمكان والأحباب المدعوين . pic.twitter.com/hCc1ylZUis — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) October 13, 2019

ومن غير المعروف، إن كان اللقاء سيطوي الخلاف بين النجمين السعوديين، والذي وصل إلى القضاء، إذ سبق وأن حاول رئيس هيئة الترفيه الحكومية، تركي آل الشيخ، طي صفحة الخلاف بين النجمين، لكن محاولته لم تنجح حينها.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا من عشاق النجمين الذين يحنون للنجاحات التي حققها مسلسل ”طاش ما طاش“ الكوميدي بأجزائه المتعددة وبثنائيه القصبي والسدحان.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه، حفل توزيع جوائز ”صناع الترفيه“ على هامش فعاليات ”موسم الرياض“، الذي انطلق قبل يومين، حيث يتم تكريم مشاهير عرب وعالميين يتقدمهم الفنان السعودي محمد عبده والهندي شاروخان، والأمريكي ويل سميث.

وتقول الهيئة الحكومية، إن هذه الجائزة تستند للرأي العام ومخصصة للجهات والأشخاص الذين ينشرون البهجة والسعادة في السعودية والعالم أجمع.

وضمت القائمة عدة أسماء آخرين من بينهم عالميًا: مراسیل کرو، جیسونموموا، جون فاندام، وعربيًا: عمرو دياب، ماجدة الرومي، عادل إمام، سعد الفرج.