بعد أن فرّقتهما الخلافات.. عبدالله السدحان وناصر القصبي يجتمعان في حفل ”صناع الترفيه“ (فيديو)

حفل "صناع الترفيه" الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء الأحد، يجمع الفنانين السعوديين ناصر القصبي وعبدالله السدحان اللذين فرقتهما خلافات عدة في السنوات الماضية، بعد أن شكلا في الماضي ثنائيًا كوميديًا شهيرًا. . ونشر الفنان السدحان مقطع فيديو من داخل الحفل في مدينة الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه "أبو راكان" ليرد مرحبًا على الكاميرا.