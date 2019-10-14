مشاركة جورج قرداحي في حفل بالسعودية تثير جدلاً واسعاً

أثارت هيئة الترفيه السعودية، جدلاً واسعاً في البلاد، بعدما دعت الإعلامي اللبناني المثير للجدل، جورج قرداحي، إلى حفل فني نظمته في الرياض، بينما يواجه مقدم البرنامج الشهير ”من سيربح المليون“ اتهامات سابقة بالإساءة للسعودية.

وحضر قرداحي بالفعل مع عدد كبير من الإعلاميين والفنانين والرياضيين العرب إلى حفل ”صنّاع الترفيه“ الذي أقيم في فندق ”ريتز كارلتون“ وجرى خلاله تكريم عدد من النجوم العالميين والعرب مثل محمد عبده وماجدة الرومي وعمر دياب وجون فاندام وشاروخان.

وأثارت مشاركة قرداحي الذي ظهر في عدد كبير من الفيديوهات والصور المتداولة من داخل صالة الحفل، انتقادات كثيرة أعاد أصحابها التذكير بتصريحات ومواقف وآراء سابقة لقرداحي، اعتبرت حينها مسيئة للمملكة.

ولم يغب من دافع عن دعوة قرداحي عن الجدل الدائر حول ظهوره في الحفل، إذ اعتبر أصحاب ذلك الرأي أن خطوة هيئة الترفيه تقوم على احتواء الفنانين والإعلاميين والرياضيين بدل استعدائهم على حد وصف البعض.

وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، في تعليق على دعوة قرداحي ”لماذا نعطي الدنيّة في وطننا ؟ مذيع لبناني ، انتفخ جيبه و تورم كرشه من الإعلام السعودي ، ثم انقلب علينا ؛ نجيبه ونحتفي فيه ليش؟ ماهي القيمة التي يضيفها هذا المرتزق الذي يمجد الإرهابي نصر اللات؟ متى نتعافى من إدمان الأجنبي كما بدأنا نتعافى من إدمان النفط ؟ متى نفيق من هذا العبث؟“.

وأضاف اللاحم عبر ”تويتر“ بعد أن عرض مقاطع فيديو سابقة لقرداحي يبدي فيها آراء ومواقف مثيرة للجدل ”السعودية الآن لها قوة إعلامية مرعبة ، لم تكن كالسابق رهينة لإعلامي لبناني يبتزها بمجلة أو صحيفة أو يهددها بكتاب !! الآن لابد أن تكون لنا اليد الطولى في الإعلام ؛ أي مرتزق يفكر بالابتزاز فإن مصيره أن يخرج(تماماً) من المشهد الإعلامي ويصبح في ركن النسيان“.

السعودية الآن لها قوة إعلامية مرعبة ، لم تكن كالسابق رهينة لإعلامي لبناني يبتزها بمجلة أو صحيفة أو يهددها بكتاب !!

الآن لابد أن تكون لنا اليد الطولى في الإعلام ؛ أي مرتزق يفكر بالابتزاز فإن مصيره أن يخرج(تماماً) من المشهد الإعلامي ويصبح في ركن النسيان. pic.twitter.com/JRn6NFYv7Z — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) October 13, 2019

وقال الصحفي السعودي، صالح الفهيد، في تعليق على دعوة قرداحي ”يحب حسن نصرالله ويكرهنا .. يحب #خامنئي وينتقدنا .. يحب بشار الأسد ويهاجمنا .. يحب محور المقاومة ويزدرينا .. اقصد #جورج_قرداحي الذي جاء إلينا امس بطائرة خاصة ربما ليعتذر وليصحح مواقفه ويكفر عن ذنوبه ! أقول: ربما !! لأنني حتى اللحظة لم اسمع أو اقرأ اعتذارا يبرر دعوته !“.

يحب حسن نصرالله ويكرهنا ..

يحب #خامنئي وينتقدنا ..

يحب بشار الأسد ويهاجمنا ..

يحب محور المقاومة ويزدرينا ..

اقصد #جورج_قرداحي الذي جاء إلينا امس بطائرة خاصة ربما ليعتذر وليصحح مواقفه ويكفر عن ذنوبه !

أقول: ربما !!

لأنني حتى اللحظة لم اسمع أو اقرأ اعتذارا يبرر دعوته ! pic.twitter.com/4zloytH1hv — صالح الفهيد (@salehalfahid) October 13, 2019

وكتب مغرد غاضب من دعوة قرداحي ”أنا مصدوم ومنذهل من وجود مذيع كان ومازال مدافع عن مليشيات مايسمى بالمقاومة …الليلة يقدم حفل ضخم ترفيهي بالرياض !! وبعدين معقوله مافيه سعودي أو خليجي يقدم الحفل ..عمركم شفتوا حفل بمصر أو الأردن قدمه غير ابناء شعبهم ، علامات استفهام كبيره“.

أنا مصدوم ومنذهل من وجود مذيع كان ومازال مدافع عن مليشيات مايسمى بالمقاومة …الليلة يقدم حفل ضخم ترفيهي بالرياض !! وبعدين معقوله مافيه سعودي أو خليجي يقدم الحفل ..عمركم شفتوا حفل بمصر أو الأردن قدمه غير ابناء شعبهم علامات استفهام كبيره pic.twitter.com/5SGXJCckt0 — Wael (@Aljehani_85) October 13, 2019

الصحفية السعودية سكينة المشيخص أشارت لمواقف قرداحي السياسية السابقة، لكنها بدت مؤيدة لاحتواء صاحبها، وكتبت في نعليقها على الجدل الدائر ”#جورج_قرداحي من الاسماء المهمة في الأعلام العربي و هذا شيء لا يختلف عليه ، لكن السؤال : هل مواقفه السياسية تتسق مع مواقف #السعودية ؟ #السعودية أدرجت #حزب_الله على قائمة الأرهاب و “ جورج قرداحي “ يمجد قائده “ نصر الله “ ! عموماً : سياسة (الاحتواء) و دائرته تتسع !“.

#جورج_قرداحي من الاسماء المهمة في الأعلام العربي و هذا شيء لا يختلف عليه ، لكن السؤال : هل مواقفه السياسية تتسق مع مواقف #السعودية ؟#السعودية أدرجت #حزب_الله على قائمة الأرهاب و " جورج قرداحي " يمجد قائده " نصر الله " !

عموماً : سياسة " الاحتواء " و دائرته تتسع ! pic.twitter.com/g4kzlu5NI5 — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) October 14, 2019

وكتبت الإعلامية إيمان الحمود: ”كان جميل مشهد حضور الإعلامي الكبير #جورج_قرداحي في الرياض امس ..

إعلامي متمسك بثوابته .. يقول لك هذا انا.. احترمك ولكن لدي قناعات اؤمن بها لا أغيرها ..

إعلامي كهذا أفضل من اخرين تم استقطابهم مؤخراً اتمنى ان يستمر هذا النهج #اعلاميون_لا_ابواق”

كان جميل مشهد حضور الإعلامي الكبير #جورج_قرداحي في الرياض امس ..

إعلامي متمسك بثوابته ..

يقول لك هذا انا..

احترمك ولكن لدي قناعات اؤمن بها لا أغيرها .. إعلامي كهذا أفضل من اخرين تم استقطابهم مؤخراً اتمنى ان يستمر هذا النهج #اعلاميون_لا_ابواق — ايمان الحمود (@imankais1) October 14, 2019

ولم يعلق جورج قرداحي على الانتقادات الموجهة ضده وضد مشاركته في حفل الترفيه بالرياض، كما التزمت الهيئة الحكومية التي نظمت الحفل، ورئيسها تركي آل الشيخ، عدم التعليق على الجدل الدائر.

وقرداحي إعلامي عربي معروف، اكتسب شهرة واسعة في العالم العربي عندما كان يقدم قبل أكثر من عشر سنوات، برنامج ”من سيربح المليون“ على شاشة قناة ”إم بي سي“ الخاصة، قبل أن تتخلى عنه المجموعة السعودية.