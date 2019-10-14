ريهام سعيد تكشف عن تطورات قضية اتهامها بإهانة ”مرضى السمنة“

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد تفاصيل جديدة عن قضية اتهامها بإهانة مرضى السمنة التي شغلت الرأي العام في مصر خلال الآونة الأخيرة وتسبب في هجوم قطاع كبير من الجمهور والفنانين ضدها.

وقالت ريهام عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“: ”محاكمتي بكرة.. متهمة بإهانة مرضى السمنة.. أرجو الدعاء.. القضية مرفوعة من محامي فتاة المول“.

وكانت قضية فتاة المول قد تسببت في خروج حكم قضائي بحبس ريهام سعيد قبل أن يتم الإفراج عنها، وذلك على خلفية ظهور فتاة معها بالبرنامج والاستعانة بصور من هاتفها الشخصي دون الحصول على إذن منها.

وقررت ريهام اعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيًا، بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له بسبب تصريحاتها ضد مرضى السمنة وصدور قرار بمنعها من مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين المصريين.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي شنوا هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها: ”الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر“.