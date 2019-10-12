حضور لافت لنجمات الفن في عزاء المخرج التونسي شوقي الماجري  (صور)

أدى عدد من نجوم الفن في الوطن العربي، واجب العزاء بوفاة المخرج التونسي شوقي الماجري، الذي أقيم مساء السبت بدار مناسبات مسجد فريد شوقي بالعجوزة.

وحضر واجب العزاء، الفنانة التونسية هند صبري، الفنانة لطيفة التونسية، والفنانة فرح يوسف، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنانة ليلى علوي، والفنانة كندة علوش.

وتوفي المخرج التونسى صباح يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

شوقي الماجري هو مخرج تونسي، وضعَ بصمته في العديدِ من المسلسلات العربية وله عمل واحد في السينما العربية وهو ”مملكة النمل“ الذي حقق نجاحًا واسعًا ونال عدة جوائز.

وحصل شوقي على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتليفزيون‏ في وودج، وهو واحد من المعاهد المرموقة في أوروبا تخرج فيه المخرج العالمي رومان بولانسكي، وله ابن وحيد اسمه عمار من طليقته الفنانة الأردنية صبا مبارك.