منى الخريص أول سعودية تنافس في مزاين مهرجان الملك عبد العزيز للصقور

وأوضحت أن مشاركتها تهدف إلى "فتح الباب للعنصر النسائي للإسهام والمشاركة في هذا المهرجان الذي يحمل اسم المؤسس".

وقالت: "هذا ما منحني دافعاً كبيراً لدخول هذا المجال، والذي يسهم في الحفاظ على هذا الإرث وتنميته، من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي تحول إلى منبر لكل هواة تربية الصقور ورعايتها من الجنسين".

يذكر أن مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور اعتمدت على اختيار أجمل الصقور في 7 فئات، إذ سيتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط.

ويحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، ويحوز صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.