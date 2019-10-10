غيّب الموت المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، اليوم الخميس، عن عمر ناهزّ الـ 58 عامًا، جرّاء سكتة قلبية مفاجئة، فيما لم يتم الكشف عن موعد تشييع جثمانه أو موعد ومكان العزاء حتى الآن، بحسب مواقع محلية تونسية.

وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الخميس، ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

وعرف الجمهور ”الماجري“ بعد إخراجه مسلسل ”أسمهان“، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي.

وولد المخرج التونسي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يُقيم في سوريا.

وسبق أن تزوج ”الماجري“ من الممثلة الأردنية صبا مبارك ولكنه طلقها لاحقًا، ولديهما ابن واحد اسمه عمّار.