صبا مبارك: غيرت جلدي في “طايع”.. والدراما الأردنية بخير

قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك، إنها لم تتعمد الابتعاد عن السينما المصرية، ولكنها في الفترة الأخيرة تلقت عروضًا لا تتناسب مع قناعاتها أو تتواءم مع أفكارها، ولذا قررت التركيز في الدراما التلفزيونية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “أعود إلى الدراما التلفزيونية هذا العام من خلال شخصية (مهجة)، وهي فتاة صعيدية ترتدي الحجاب، ولديها قلب قادر على الحب والعطاء، وقد بذلت مجهودًا كبيرًا لتعلم اللهجة الصعيدية، والحمد لله أشاد زملائي بأدائي، وقدرتي على تجسيد الدور، رغم شعوري بالخوف في البداية”.

وعن محتوى العمل، تابعت مبارك: “العمل يدور حول فكرة الثأر، وكيف يؤثر في شكل الحياة ويفقدها السلام والأمان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مثير”.

وبشأن التعاون مع عمرو يوسف قالت: “سعيدة بالعمل مع عمرو يوسف، الذي قرر أن يتمرد على نفسه هذا العام، بخلع البدلة وارتداء الجلباب الصعيدي، وأتصور أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا هذا العام”.

وفيما يتعلق بالدراما الأردنية، وهل أخذت حقها داخل مصر، قالت صبا مبارك: “الحمد لله استقبلني الجمهور المصري بترحيب شديد، وأشعر أن خطواتي جيدة، ويومًا بعد يوم أحقق انتشارًا ونجاحًا أكبر، فأنا لست مؤمنة بكثرة الأعمال ولكن بأهميتها وتأثيرها”.

وأوضحت: “الدراما الأردنية بخير، ويوجد كتاب ونجوم على مستوى عالٍ من الحرفية، وفي الفترة الأخيرة زادت الأعمال الدرامية التي تلقي الضوء على مشاكل المجتمع الأردني، وهذا يكشف عن عمق الموضوعية لدى كتاب الأردن في طرح عيوب وسلبيات المجتمع دون لوم أو خوف”.