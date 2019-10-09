الإعلامي الإماراتي طارق المحياس يعتذر بعد غضب سعوديين من أحد مقاطعه (فيديو)

خرج الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، عبر حلقة ”خاصة“ له في موقع ”يوتيوب“، يعتذر من خلالها ويوضح تصريحاته عقب انتقادات طالته من قبل بعض السعوديين، بعد نشره حلقة أشاد فيها بإنجازات رئيس هيئة الترفيه في المملكة المستشار تركي آل الشيخ، واصفا منتقديه بـ“الحمير“.

وأوضح الإعلامي ”المحياس“، أن ما حدث ”كان سوء فهم ومتعمد من قبل شخص قطري لتشويه سمعته“، مؤكدا أنه ”لن يتجرأ مطلقا على وصف السعوديين بالحمير“، لافتا إلى أنه قصد بكلمة ”حمير“ المعارضين خارج المملكة.

وقال: ”اضطريت اصور هذه الحلقة علشان أوضح اللي صار، أحد الإخوان أرسلي واحد قطري اسمه ”سناد“ كاتب (مذيع قناة أبوظبي طارق المحياس يصف شعب المملكة بالحمير وحاطط فيديو)، أنا فعلا قلت لفظ الحمير، هل أنا رح أقول عن السعوديين حمير؟ الله يلعني والله ياخذني والله ياخذ عيالي إن تجرأت وقلت عن السعوديين حمير، اللي يتابعوني يعرفون لما أقول كلمة حمير اتكلم عن المعارضين خارج المملكة (..) هذيل اللي أصفهم بالحمير، أنا أخوكم ولدكم اللي خيركم علي من راسي لرجلي، اللي دارس عندكم اللي متزوج منكم، هذا القطري تحت جزمتي هو وتميم وموزة، لكن الحز بخاطري حساب آخر، حساب متابع، اسمه محمد بن عبدالعزيز (..) أنا معك لكن التغريدة اللي إنت كاتبها جرحتني، كسرتني، قسيت علي أكثر من اللازم، التغريدة أمامكم على الشاشة: يصف الشعب السعودي بالحمير ويمتدح تركي ال الشيخ، هل وصل بهذا السافل شتم الشعب السعودي جهار نهارا ولا أحد يستطيع أن يلجمه أو يحرك ساكنا؟، أفا يا محمد افا يامحمد إذا تعرف شو أفا (..) ما كان هذا العشم“.

وأضاف: ”كل الردود على محمد بن عبدالعزيز كلها تجريح فيني من إخواني السعوديين، لإن القطريين نجحوا باللي يبغون يوصلونه، قطر والجزيرة طيحوا دول طيحوا حكومات، ما يقدروا يشوهوا سمعتي أنا؟“.

يذكر أن طارق المحياس تحدث في حلقة سابقة عن تركي أل الشيخ وهيئة الترفيه وفعالياتها مشيدا بها، مؤكدا أن الفعاليات المقامة الآن بالسعودية على مستوى عالمي ولم يعد السعوديين بحاجة للسفر للخارج لكي يحضروا مثلها، ووصف ما يقدم بهيئة الترفيه ”معجزة العصر“، مشيدا بإنجازات تركي آل الشيخ، واصفا منتقديه بـ“الحمير“.

وأشاد سعوديون باعتذار الإعلامي الإماراتي، معتبرين أن ”قطريين قاموا بتحريف مقاطع فيديو له للإيقاع به“.

#طارق_المحياس اعتذر ويقول ماكنت اقصد الشعب السعودي كنت اقصد قطر ومرتزقة قطر

وبما انه اعتذر ووضح اللغط اللي صار نقوله اعتذارك مقبول

والاعتذار من شيم الكبار pic.twitter.com/DC8F92wfVL — أمل بنت خالد #بقيق ???????????? (@Amyk511) October 9, 2019

#طارق_المحياس نزل فديو اعتذار يوضح اللبس وانه لايمكن ان يقصد الاساءه للسعوديين اهله الذين تعلم بينهم وتزوج منهم وخطابه موجه للقطريبن وتم تحريفه لان فديواته السابقه اوجعت النظام القطري واذنابه.

انا اقبل اعتذاره..ويقول الشاعر: لحيتن ماتقبل العذر ماتستاهله..https://t.co/GzcVHaw4SL — عيون الصقر???? (@ICSR3LX8EgOOXdw) October 9, 2019

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نعلم ان هناك جهات تصطاد في الماء العكر لكن الواجب عدم استخدام مثل هذه الالفاظ الغير لائقه بأي شخصٍ عادي فضلاً عن انه اعلامي ولا تستغرب ردة فعل الشعب السعودي عليك لأنه شخص غيور على دينه وحكامه ووطنه وبالنهاية يحسب لك انك اعتذرت#طارق_المحياس

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