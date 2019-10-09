سعوديون يسخرون من فتاة تدعى ”أبيار“ بعد رد تركي آل الشيخ عليها

سعوديون يسخرون من فتاة تدعى ”أبيار“ بعد رد تركي آل الشيخ عليها

المصدر: إرم نيوز

أثارت فتاة تدعى أبيار آل الشيخ، وتعرّف نفسها على أنها طبيبة أسنان، وتنشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي نشاطات مختلفة، سخرية بين ناشطين بعد أن قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالتفاعل معها، عقب محاولات كثيرة من قبلها للفت نظره.

سعوديون يسخرون من فتاة تدعى ”أبيار“ بعد رد تركي آل الشيخ عليها (فيديو وصور)

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٩ أكتوبر ٢٠١٩

وأهدى تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أغنية لأبيار، معلقًا: ”إهداء لأبيار“. ورغم أن مضمون الأغنية لا يخلو من سخرية إلا أن أبيار قامت بإعادة نشر إهداء تركي آل الشيخ عبر حسابها، وعلقت ردًا على الإهداء: ”ربي يسعدك يا رب مشكور يا بو ناصر والله أحلى إهداء وربي يوفقك ويوفق كل من شارك في #موسم_الرياض وإن شاء الله بس أرجع أكون أول الحاظرين في المواسم القادمة“.

ودأبت ”أبيار“ على ”مطاردة“ تركي آل الشيخ من خلال استمرارها في التعليق على جميع منشوراته، وإرفاق تعليقاتها بتنبيهات له، ما دفع سعوديين إلى المشاركة في هاشتاغ #تركي_الشيخ_رد_علي_ابيار على موقع ”تويتر“، بتعليقات طريفة عقب إهداء رئيس هيئة الترفيه لأبيار.

وعلق مغرد يدعى ”عز جابر“ على إهداء تركي، ساخرًا: “ لازم تتعلمون الثقل من أبيار. لها سنة كاملة تطارد ورا تركي ولما أهداها أغنية ردت بعد ثلاث ساعات“.

وكتب آخر يدعى ”صنيفر“: ”الآنسة أبيار غصب بتصير مؤثرة وغصب بتشارك وغصب بتلفت الأنظار لها والنتيجه كرشها تركي آل الشيخ العقل زين يا آنسة ( رحم الله امرأ عرف قدر نفسه)“.

بدورها علقت مغردة: ”الله يرزقني سعادة مثل سعادة أبيار عقب طول انتظار مع اختلاف المضمون طبعًا“.

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