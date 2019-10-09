أثارت فتاة تدعى أبيار آل الشيخ، وتعرّف نفسها على أنها طبيبة أسنان، وتنشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي نشاطات مختلفة، سخرية بين ناشطين بعد أن قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالتفاعل معها، عقب محاولات كثيرة من قبلها للفت نظره.

سعوديون يسخرون من فتاة تدعى ”أبيار“ بعد رد تركي آل الشيخ عليها (فيديو وصور) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٩ أكتوبر ٢٠١٩

وأهدى تركي آل الشيخ عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أغنية لأبيار، معلقًا: ”إهداء لأبيار“. ورغم أن مضمون الأغنية لا يخلو من سخرية إلا أن أبيار قامت بإعادة نشر إهداء تركي آل الشيخ عبر حسابها، وعلقت ردًا على الإهداء: ”ربي يسعدك يا رب مشكور يا بو ناصر والله أحلى إهداء وربي يوفقك ويوفق كل من شارك في #موسم_الرياض وإن شاء الله بس أرجع أكون أول الحاظرين في المواسم القادمة“.

ربي يسعدك يارب مشكور يابو ناصر والله احلى اهداء وربي يوفقك ويوفق كل من شارك في #موسم_الرياض وان شاء الله بس ارجع اكون اول الحاظرين في المواسم القادمة @Turki_alalshikh ????????????????????❤️ — أبيار آل الشيخ (@Abby419e) October 9, 2019

ودأبت ”أبيار“ على ”مطاردة“ تركي آل الشيخ من خلال استمرارها في التعليق على جميع منشوراته، وإرفاق تعليقاتها بتنبيهات له، ما دفع سعوديين إلى المشاركة في هاشتاغ #تركي_الشيخ_رد_علي_ابيار على موقع ”تويتر“، بتعليقات طريفة عقب إهداء رئيس هيئة الترفيه لأبيار.

أنت السعودي … كل شي يجيك ل عندك وأنت متكي … بس تخير ونق ????????????????????❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 7, 2019

شرايك يابو ناصر بس ب خصوص #موسم_الرياض ????????????????????❤️ @RiyadhSeason واتمنى ان ينال إعجابكم pic.twitter.com/nWQoyYe69h — أبيار آل الشيخ (@Abby419e) October 8, 2019

وعلق مغرد يدعى ”عز جابر“ على إهداء تركي، ساخرًا: “ لازم تتعلمون الثقل من أبيار. لها سنة كاملة تطارد ورا تركي ولما أهداها أغنية ردت بعد ثلاث ساعات“.

وكتب آخر يدعى ”صنيفر“: ”الآنسة أبيار غصب بتصير مؤثرة وغصب بتشارك وغصب بتلفت الأنظار لها والنتيجه كرشها تركي آل الشيخ العقل زين يا آنسة ( رحم الله امرأ عرف قدر نفسه)“.

#تركي_الشيخ_رد_على_ابيار الانسه ابيار غصب بتصير مؤثره وغصب بتشارك وغصب بتلفت الانظار لها والنتيجه كرشها تركي ال الشيخ العقل زين ي انسه ( رحم الله امرؤ عرف قدر نفسه) — صنيفر (@Kq3lRwoqWUKOPLi) October 9, 2019

بدورها علقت مغردة: ”الله يرزقني سعادة مثل سعادة أبيار عقب طول انتظار مع اختلاف المضمون طبعًا“.