سوء تنظيم في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية.. ومحيي إسماعيل يتشاجر مع الأمن

شهد حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في حفل افتتاح دورته الـ35 والذي أقيم على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية سوء تنظيم كبير أدى إلى تدافع بين الحضور ووسائل الإعلام.

ولم تقم إدارة المهرجان بتصميم ”سجادة حمراء“ لاستقبال الضيوف أو مكان خاص بوسائل الإعلام للتسجيل مع القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية كما هو متعارف عليه في المهرجانات الدولية.

وأثارت هذه الأحداث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأوا في المقارنة بين افتتاح مهرجان الإسكندرية وافتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي كان في العشر أيام الأخيرة من سبتمبر الماضي، وقال أحد الرواد: ”في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السيما حيث إحنا بنتابع افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بعدما تابعنا مهرجان الجونة السينمائي أحب اقول لكل اللي غلط في مهرجان الجونة واجب عليكم تقولوا إحنا آسفين يا نجيب‘‘

في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ السيما حيث إحنا بنتابع افتتاح #مهرجان_الإسكندرية السينمائي بعدما تابعنا #مهرجان_الجونة_السينمائي احب اقول لكل اللي غلط في مهرجان #الجونة واجب عليكم تقولوا : إحنا آسفين يا نجيب @NaguibSawiris — abd elgalil shrnopy (@abdalgalilalshr) October 8, 2019

فيما قال مغرد يُدعى هاني عزب: ”الفرق بين افتتاح مهرجان الجونة وافتتاح مهرجان الإسكندرية زي الفرق بين شرم الشيخ وكفر الشيخ“، في حين انتقدت المتابعة يارا أحمد، ما حدث بالقول: ”حنة أم شيماء اللي كنت فيها النهاردة الواحد خناقات وجري وزعيق ومفيش حتى ريد كاربت يا جدعان المهرجانات يا تعرفوا تنظموها يا متعملوهاش عيب إن دي الدورة الـ٣٥ ويبقي بالمنظر اللي زي الزفت ده“.

الفرق بين إفتتاح مهرجان الجونة وافتتاح مهرجان الإسكندرية زي الفرق بين شرم الشيخ وكفر الشيخ ???????? — Hani Azab (@Haniazab3) October 8, 2019

وشهد الحفل أيضًا مشاجرة داخل المسرح بين الفنان المصري محيي إسماعيل، ومسؤولي الأمن بالمهرجان بسبب منع الأمن مروره للجلوس بالصف الأول ما جعله ينفعل عليهم ووصل الأمر لحد التلاسن، وما أن تدارك منظمو الحفل الأمر، رافقوه حتى جلس بالمقعد الأول مع باقي الضيوف.

وحضر حفل الافتتاح الفنانون وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي ولبلبة ونبيلة عبيد، التي تحمل دورة هذا العام اسمها، والمخرج التونسي رشيد فرشيو أحد المكرمين هذا العام، والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج علي عبد الخالق، والسيناريست فيصل ندا، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن.

كما حضر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، وأحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان وسلوى محمد علي وعزوز الديب، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة.

يُذكر أن المهرجان يتضمن في دورته الحالية 5 مسابقات هم: “الأفلام الروائية الطويلة”، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية ويتنافس فيها 34 فيلمًا، بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلمًا، وأخيرًا مسابقة السيناريو.