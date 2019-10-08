طلعت زكريا.. الكوميديان الذي ورطته السياسة

ترك الفنان المصري الراحل طلعت زكريا سجلًا فنيًا ومسرحيًا حافلًا، تخلله جدل سياسي أعقب ثورة 25 يناير، حين رفض رحيل الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي جمعتهما علاقة طيبة، منذ قدّم للسينما فيلمه الشهير ”طباخ الريس“.

”زكريا“ الذي لفت انتباه الجمهور باعتباره ممثلًا كوميديًا في نهاية مشواره، بدأ حياته من محافظة الإسكندرية حين مولده في ديسمبر 1960، حين التحق بالكلية العسكرية لفترة ثم تركها، قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج ويتخرج منه عام 1984.

فرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة ”الحرية“ شهدا على أول ظهور فني لطلعت زكريا، حيث قدم من خلالهما العديد من المسرحيات، قبل أن ينتقل إلى السينما والشاشة الصغيرة.

أشهر أعماله

يعد فيلم ”طباخ الريس“ عام 2008 أشهر أعماله، حيث حقق إيرادات جيدة، إضافة إلى ”الفيل في المنديل“ و“كلام في الحب“، و“قصة الحي الشعبي“، و“صياد اليمام“، و“حاحا وتفاحة“.

ومن المسرحيات التي شارك فيها، ”البعبع“، و“دو ري مي فاصوليا“، و“وراء كل مجنون امرأة“، و“كحيون ربح المليون“.

كان آخر أعمال طلعت زكريا فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

ورطة السياسة

اشتهر الفنان الراحل بآرائه المناهضة لثورة ٢٥ يناير، ودفاعه عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، بل هاجم الشباب واتهمهم بممارسة الرذيلة وتناول المخدرات في ميدان التحرير.

يبدو أن الفنان الراحل تفهم أن آراءه السياسية ورطته في مشواره الفني، بعدما لقي هجومًا عنيفًا من السوشيال ميديا، اضطر وقتها للقول إن ارتباطه بالرئيس حسني مبارك ينبع من موقف شخصي وليس تقييمًا سياسيًا.

”حارس الرئيس“

وفي آخر محطاته التي لم ترَ النور، عزم طلعت زكريا على تصوير فيلم ”حارس الرئيس“ الذي يتناول فترة حكم جماعة الإخوان على المستوى السياسي والاجتماعي، حيث يقوم بدور الحارس الشخصي للرئيس المعزول محمد مرسي، ويتخلل ذلك العديد من المشاهد الكوميدية والإسقاطات السياسية كذلك، لكن عقبة الرقابة الفنية على ما يبدو تسببت في تأخر الفيلم حتى رحل الفنان.

تزوج طلعت مرتين، الأولى من سيدة من خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد، شيرين المنزلاوي.

أزمته الصحية

في سبتمبر 2007 أصيب طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ، مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لأكثر من شهرين، لكنه تعافى منها وعاد للتمثيل.

تجددت الحالة الصحية لزكريا الذي بدا بشكل واضح في ظهوره الأخير شاحب الوجه نحيف الجسم، قبل أن يفارق عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر.