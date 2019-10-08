تتضمن أكثر من ألف صورة.. ريهانا أول فنانة تصدر سيرة ذاتية بصرية

أعلنت المغنية العالمية، ريهانا عن إصدار وشيك لكتاب جديد يحمل اسمها.

سيتم نشر الكتاب، الذي يصور أول سيرة ذاتية بصرية للفنان متعدد الأوجه، بوساطة شركة ”فايدون“، ويضم 504 صفحات تتألف من أكثر من 1000 صورة.

وأعلنت ريهانا في بيان إصدار الكتاب في 24 أكتوبر قائلة: ”أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذه المجموعة من الصور المذهلة، أنا ممتنة للمصورين والفنانين الموهوبين الذين ساهموا في ذلك، لقد عملنا على إعداد الكتاب لأكثر من خمس سنوات وأنا سعيدة حقًا بأن أكون قادرة على مشاركته مع الجميع“.

وبالتعاون مع الأخوة هاس، وفنانين أمريكيين اشتهروا بأعمالهم النحتية، تقوم ريهانا أيضًا بإصدار ثلاث نسخ محدودة من الكتاب: إصدارFenty x Phaidon وسيباع مقابل 175 دولارًا، والإصدار الفاخر This Shit Is Heavy والإصدار الأكثر ترفًا والذي يتميز بقاعدة رخامية منحوتة يدويًا من البرتغال والتي باعت بالفعل.

وبغض النظر عن التنسيق الذي يحتوي عليه الكتاب، سيحتوي على أكثر من 1000 صورة توثّق نجمة البوب وحياتها، بما في ذلك العديد من اللقطات التي لم يتم مشاهدتها على الإطلاق.

يأتي ذلك بعد أن حققت ريهانا نجاحًا باهرًا في إصدار الألبومات الغنائية وخط الملابس الداخلية.