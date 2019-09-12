”ريهانا“ تكشف أسباب تخليها عن الغناء

اعتذرت النجمة العالمية ريهانا لمعجبيها المخلصين بشأن تخليها عن الغناء لفترة مؤقتة؛ بسبب تركيزها على امبراطوريتها الجديدة.

واعترفت ريهانا بأنها لن تصدر أي موسيقى جديدة في أي وقت قريب؛ لأنها تركز على إمبراطوريتها في الأزياء والملابس الداخلية ومستحضرات التجميل التي تقدر بـ486 مليون جنيه إسترليني.

وقالت المغنية البالغة من العمر 31 عامًا، لمتابعيها: ”أنا آسفة جدًا“، عندما سُئلوا عما إذا كانوا يتوقعون منها أن تصدر ألبومًا جديدًا في المستقبل القريب.

ولم تصدر ريهانا ألبومًا منذ Anti’s 2016 ، وركزت بدلًا من ذلك على مشاريع أخرى بما في ذلك الأزياء والمكياج، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي حديثها، أوضحت النجمة أن معجبيها المخلصين ”يجب أن يتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد عنها“.

وقالت: ”كل ما أقوم به سيكون مؤتمنًا سواء كان الألبوم أو العطور أو الملابس الداخلية أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة جدًا“.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، حولت ريهانا انتباهها إلى مشاريع أخرى، بما في ذلك خط الملابس الداخلية التي حققت لها إيرادات وقدرها 120 مليون جنيه إسترليني.

في حين حققت ماركة مستحضرات التجميل Fenty Beauty الخاصة بها 80 مليون جنيه إسترليني في الأسابيع القليلة الأولى من مبيعاتها، إلا أن العلامة التجارية الآن تبلغ قيمتها 2.5 مليار جنيه إسترليني.