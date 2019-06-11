ريهانا تعترف بعلاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل (صور)

اعترفت نجمة البوب الأمريكية، ريهانا، التي صنفت مؤخرًا كواحدة من أغنى المطربات في العالم، بعلاقتها بالملياردير السعودي حسن جميل، وذلك خلال مقابلة أجرتها لصالح مجلة ”انترفيو“.

ورغم الشائعات الدائرة بشأن علاقتهما منذ عامين على الأقل، إلا أن ريهانا البالغة من العمر 31 عامًا، ظلت ملتزمة الصمت حيالها، دون أن تنفي أو تؤكد العلاقة.

لكنها قالت خلال مقابلتها مع المجلة، بعد سؤالها إن كانت تواعد أحدًا، ”بإمكانك النظر إلى غوغل“، ودائمًا ما كانت نتائج البحث على مؤشر ”غوغل“ تتحدث عن علاقتها بالملياردير السعودي، وهو ما يعد أول اعتراف من النجمة ذات الأصول الباربادوسية بعلاقتها بحسن جميل.

وأكدت ريهانا أيضًا أنها تعيش قصة حب، ولكن حين سئلت عن الزواج، ترددت قليلًا قبل أن تجيب أن ”الله وحده يعرف ذلك، فالإنسان يخطط، لكن الله له خططه أيضًا“.

لكن نجمة البوب الأمريكية لم تتردد في الإجابة عما إذا كانت ترغب في أن تصير أمًا، حيث قالت إنها ”ترغب في ذلك أكثر من أي شيء آخر في الحياة“.

ويبلغ الملياردير السعودي حسن 30 عامًا، وهو ابن قطب السيارات محمد عبداللطيف جميل ونائب رئيس الشركة العائلية، التي تمتلك الحقوق الحصرية لبيع سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تقدر ثروة عائلته بنحو 1.5 مليار دولار.