بعد تغيير اسمه للمرة الثالثة.. هيفاء وهبي تكشف عن ”بوستر“ فيلمها ”أشباح أوروبا“

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن الاسم النهائي لفيلمها الجديد، الذي تم تغيير اسمه 3 مرات، قبل أن يستقر على اسم ”أشباح أوروبا“.

ونشرت هيفاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، البوستر التشويقي للفيلم، الذي تقوم ببطولته بصحبة كوكبة من النجوم.

يذكر أن اسم الفيلم كان ”حجر عثرة“، أمام القائمين عليه، لدرجة أنهم غيروا اسمه 3 مرات من ”حجر الإسكندر“، مرورًا بـ“عقد الخواجة“ ووصولًا إلى الاسم الجديد ”أشباح أوروبا“.

ويشارك في بطولة الفيلم مع هيفاء أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج محمد الوزيري.

وتظهر النجمة هيفاء وهبي بشخصيتين لتوأمين شقيقتين خلال أحداث فيلمها الجديد، الأخت الأولى فتاة من الدول الأوروبية والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الأختان لمواقف صعبة خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من ”الأكشن“ والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.