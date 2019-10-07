كيف علقت وداد المطوع على وصفها بـ ”الفاشينستا الإسلامية“ (فيديو)

ردّت الفنانة الكويتية والناشطة عبر مواقع التواصل وداد المطوع، على الاتهامات الموجهة إليها بوصف بعض المشاهير بالراقصات، خاصة أنهم اعتبروا ظهورهن بأي شكل ”حرية شخصية“، موضحًة أنها ليست داعية إسلامية ولكنها تنصح فقط.

وأضافت في لقاء متلفز: ”أنا أنصح حبًا فيهم وهم يحسون كلامي غلط لأنهم يسوون غلط ولديهم متابعين وايد، وفي بنات تتأثر وأسر تتطالع وشباب يتأثرون وهناك زوجات في منازلهم يتأثرون‘‘.

وتابعت قائلة: ’’الغلط نقول عليه غلط وأنا لي طريقة في النصح، وأنا وصفتهم بالمتردية والنطيحة ولن أتراجع عن ما قلته لأنني ليس على خطأ أنا قاعدة أقول ليش تخلين البعض يترقص فين الحياء لديك أيها الأنثى قاعدة تهتزين على الفاضي والمليان أنتي تمثلين الكويت وحتى لو مو كويتي فأنتي تمثلين بلدك وأخلاقك“.

وعن رد فعل الجمهور تجاهها واتهامهم لها بالعنصرية بعدما صرحّت بأن الرجل الكويتي يتزوج من أي جنسية وأنها يتم الإساءة لها في كل حسابات السوشيال ميديا لأنها تزوجت رجل أعمال مصري الجنسية، قالت إن الأساس هو الدين والخلق.

وعندما وُجه إليها سؤال حول الزواج بهندي على خلق ودين أكدت أنها لن تتزوج رجلًا هنديً بسبب جنسيته، مؤكدًة أنها ليست عنصرية بذلك ولكن ما الذي يدعوها للزواج من هندي لا تعرف لغته أو لهجته، موضحة أنها عندما تكلمت عن مسألة الجنسية كانت تقصد فئة معينة في الكويت وليس كل أبناء بلدها.

وأعلنت وداد المطوع زواجها من رجل أعمال مصري يوم 16 سبتمبر الماضي، وبسبب ذلك تلقت بعض الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب فضلًا عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبناءها في المستقبل من الجنسية الكويتية.

الحمدلله رب العالمين تم بحمد الله زواج وداد عبدالله المطوع القناعي من رجل الأعمال المصري هيثم أمام – اسال الله ان يبارك لنا في زواجنا ويسعدنا ويبارك لنا في زواجنا ويكافينا الشر والعين والحسد اللهم امين- @wdadalmutawa pic.twitter.com/KGRZ1poZ3M — وداد عبدالله المطوع القناعي (@wdadalmutawa) September 16, 2019

ورغم الانتقادات التي طالت زواجها من مصري، لاقت وداد المطوع، كمًا هائلًا من المباركات والتهاني من مواطنيها الذين طالبوها بعدم الانشغال بالآراء والانتقادات التي تعرضت لها والتي وصفوها بـ ”العنصرية والمريضة“.

يُذكر أن الفنانة والكاتبة الكويتية وداد عبدالله المطوع، تعتبر من المشاهير النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، حيث تشارك متابعيها بنقاش عدد من المواضيع الاجتماعية فضلًا عن مواضيع تتعلق بارتداء الحجاب والدعوة إلى الاحتشام باللباس.