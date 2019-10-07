آخر تطورات الوضع الصحي لنجم مواقع التواصل السعودي ”أندريه العملاق“

كشفت أمل المصيبيح عن آخر التطورات الصحية بشأن وضع نجم مواقع التواصل السعودي مشعل المصيبيح، والشهير إعلاميًّا بـ“اندريه العملاق”، عقب تعرضه لحادث قبل نحو عامين من الآن.

وأوضحت أمل في تغريدات سابقة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ تطورات الوضع الصحي لمشعل، مؤكدة أنه ظل يتلقى العلاج في مستشفيات الرياض مدة عام، قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا للعلاج مدة 6 أشهر، ثم عاد لمستشفيات الرياض التي خرج منها لاحقًا مع الاستمرار بمتابعة حالته بشكل مكثف.

لكل من يهمه أمر #اندريه_العملاق #مشعل_المصيبيح :

١- مشعل كان متنوم في عدة مستشفيات في الرياض أول سنه بعد الحادث..بعدها انتقل لألمانيا و تنوم هناك ستة أشهر .. بعدها رجع الرياض و دخل المستشفى .. الآن مشعل خرج من المستشفى و لله الحمد و صار عنده مواعيد مكثفه لمتابعة حالته ..

يتبع.. — أمل المصيبيح (@amal_shamal) September 28, 2019

وأكدت أن هناك تحسنًا في الوضع الصحي لـ“اندريه العملاق“، لافتة إلى أنه لا يزال فاقدًا للذاكرة وعاجزًا عن تحريك قدميه بسبب إصابة شديدة في الرأس.

أنا دائماً أقول لمشعل إن الله أنقذه بإعجازه و رحمته فيه ثم بسبب دعاء متابعينه اللي ما وقفوا دعاء له من وقت الحادث .. و لكن أرجوا احترام خصوصية مشعل بعدم تصويره من غير ما يعرف في أي مكان عام.. مشعل حال إنسانية و نريد أن نصوره و هو في أفضل حالاته و ليس في ضعفه..#اندريه_العملاق — أمل المصيبيح (@amal_shamal) September 28, 2019

ولا يزال العديد من متابعي ”أندريه العملاق“ يسعون للاطمئنان على وضعه الصحي، الذي لم يستقر حتى اللحظة.

أخيراً : مشعل تعب كثيير و مر بمراحل صعبه .. أجرى عمليات جراحيه كثييره في أغلب جسمه .. يحتاج الآن أن يكمل الخطة العلاجية ليعود لنا أفضل مما كان .. و لن يكون ذلك إلا بقدرة الله ثم دعائكم .. شكراً لكل متابع أحب مشعل فدعى له و احترم خصوصيته .. — أمل المصيبيح (@amal_shamal) September 28, 2019

ويتابع مئات آلاف السعوديين حسابات أندريه العملاق عبر مواقع التواصل والمعروف بمقاطعه وأحاديثه الطريفة.

وتكشف تعليقات هؤلاء عن حب كبير لـ“اندريه العملاق“ وتعلق بما كان يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبارته الشهيرة ”ابتسم فأنت جميل.“