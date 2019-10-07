آخر تطورات الوضع الصحي لنجم مواقع التواصل السعودي ”أندريه العملاق“

آخر تطورات الوضع الصحي لنجم مواقع التواصل السعودي ”أندريه العملاق“

المصدر: إرم نيوز

كشفت أمل المصيبيح عن آخر التطورات الصحية بشأن وضع نجم مواقع التواصل السعودي مشعل المصيبيح، والشهير إعلاميًّا بـ“اندريه العملاق”، عقب تعرضه لحادث قبل نحو عامين من الآن.

وأوضحت أمل في تغريدات سابقة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ تطورات الوضع الصحي لمشعل، مؤكدة أنه ظل يتلقى العلاج في مستشفيات الرياض مدة عام، قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا للعلاج مدة 6 أشهر، ثم عاد لمستشفيات الرياض التي خرج منها لاحقًا مع الاستمرار بمتابعة حالته بشكل مكثف.

وأكدت أن هناك تحسنًا في الوضع الصحي لـ“اندريه العملاق“، لافتة إلى أنه لا يزال فاقدًا للذاكرة وعاجزًا عن تحريك قدميه بسبب إصابة شديدة في الرأس.

ولا يزال العديد من متابعي ”أندريه العملاق“ يسعون للاطمئنان على وضعه الصحي، الذي لم يستقر حتى اللحظة.

ويتابع مئات آلاف السعوديين حسابات أندريه العملاق عبر مواقع التواصل والمعروف بمقاطعه وأحاديثه الطريفة.

وتكشف تعليقات هؤلاء عن حب كبير لـ“اندريه العملاق“ وتعلق بما كان يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبارته الشهيرة ”ابتسم فأنت جميل.“

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث