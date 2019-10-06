بسبب وائل كفوري وطليقته.. نضال الأحمدية مهددة بالملاحقة القانونية

تلقت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تهديدًا شديد اللهجة من أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، مؤكدًة أنها ستلاحقها قضائيًا بسبب مواصلتها الحديث عن امتلاكها وثائق ضدها تتهمها بأنها ارتكبت جريمة أخلاقية يعاقب عليها القانون.

وشاركت طليقة وائل كفوري عبر خاصية ’’الاستوري‘‘ على حسابها في موقع ’’إنستغرام‘‘ خبرًا نشر على موقع نضال الأحمدية، يقول إنها نشرت صورة بدون مكياج وهو ما أظهرها بشكل أقل جمالًا مما كانت تبدو عليه عندما كانت تظهر في صور بالمكياج.

وأرفق الخبر خلفية تناولت فيها الخلافات التي كانت قائمة بين أنجيلا بشارة وطليقها الفنان اللبناني وائل كفوري، قبل إتمام تسوية ودية بينهما بعيدًا عن ساحات القضاء، وأنها تمتلك وثائق ضدها وأنها قادت حملة بشعة لتشويه صورة وائل كفوري ولكنها التزمت الصمت من أجل ابنتيه.

وردّت في صورة أخرى قالت فيها: ”نضال الأحمدية لو بتخلصيني وتنزلي ها الوثائق والتفاصيل ياللي عندك ياها ما بقى تهدديني إنك ساكتة كرمال ولادي“.

واستطردت بشارة قائلًة: ”شكلك ما راح تفهمي غير ما أرفع عليكي دعوة قضائية وياريت بتتسلي بحدا غيري وبتحلي عني“.

وكانت أنجيلا بشارة قد طلبت من نضال الأحمدية سابقًا عدم نشر أخبار عنها حتى لو كانت جيدة، إلا أن نضال استغلت الموضوع لكي تتقرب منها وتحاول تحصيل معلومات حول حياتها وعلاقتها بطليقها.

وبعدها ردّت أنجيلا بشارة، وكتبت: ”هذا ما يحدث عندما تأتين على ذكر عائلتي في مقالاتك“، مضيفًة: ”للعجوز المتصابية، الإناء بما فيه ينضح“.

يُذكر أن الأزمة بين وائل كفوري وأنجيلا بشارة انتهت بتسويةٌ نهائيةٌ في قضية أولادهما بعيدًا عن ساحات ونزاعات القضاء وذلك بعد توقيعهما على اتفاقية تقضي بالتسوية التامة إذ أكّدت تقارير صحفية أن بشارة وقّعت على تعهد مكتوب لدى النائب هادي حبيش، بصفته وكيلًا عن طليقها.