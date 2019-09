انتهاء أزمة وائل كفوري وطليقته بعيدًا عن المحاكم

View this post on Instagram

وقع الفنان اللبناني وائل كفوري، تسوية مع طليقته أنجيلا بشارة، أنهت النزاع القائم بينهما بعيدًا عن ساحات القضاء، وفق مصدر مقرب من الزوجين السابقين. . وتضمنت التسوية، التي حضرها النائب اللبناني هادي حبيش، وكيلًا عن كفوري، تعهدًا بعدم الحديث أو التعرض لوائل كفوري، من جانب طليقته سواء بالسلب أو الإيجاب، بعد أن حقق كل طلباتها. . وتعهد كفوري، بحسب المصدر، برفع قيمة النفقة لطليقته وتأمين المبلغ لها بداية كل شهر، على أن يُسلَّم نقدًا أو يودَع في حساب طليقته البنكي، بالإضافة إلى النص على أن يُوفر منزلًا يتضمن جميع المفروشات والمستلزمات المنزلية، بما يؤمن حياة كريمة لطليقته. . وارتبط وائل كفوري بأنجيلا بشارة عام 2011، وأثمر زواجهما عن ابنتين هما ميشال وميلانا.