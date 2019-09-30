وفاة محمد الخامس نجم ”أراب آيدول“ ‎في ظروف غامضة

توفي الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، فجر الاثنين، في مدينة وداي سوف جنوبي البلاد، وسط ظروف غامضة.
وتضاربت الأنباء بشأن وفاة محمد الخامس (26 عامًا)، بين من يقول إن والده عثر عليه جثة هامدة أمام مدخل البيت، حين كان متوجهًا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وبين من يقول إن الفنان الراحل لقي مصرعه في حادث سير.
وفتح الأمن الجزائري تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات القضية.
ويعد الفنان الراحل من نجوم برامج الهواة في العالم العربي، حيث عرفه الجمهور الجزائري في برنامج ”ألحان وشباب“ عام 2010، ثم انتقل إلى المشرق العربي وشارك في برنامج Arab idol عام 2013.