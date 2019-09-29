راغب علامة يوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة شديدة اللهجة، اليوم الأحد، لمن أسماهم ”أهل الحكم في لبنان“ مطالبًا فيها برفع الحصانة عن الفاسدين والسارقين في كل الوزارات والدوائر الرسمية.

وقال علامة: ”يا أهل الحكم في لبنان. ارفعوا الحصانة عن الفاسدين والسارقين الذين وضعتوهم في كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية مهما كانت مراكزهم ورتبتهم قبل فوات الأوان“.

يا اهل الحكم في لبنان. إرفعوا الحصانة عن الفاسدين والسارقين الذين وضعتوهم في كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية مهما كانت مراكزهم ورتبتهم قبل فوات الاوان. طبقوا قانون من اين لك هذا. كفاكم استهتارا بالناس الطيبة ..انصحكم قبل فوات الاوان. الناس لم تعد تحتمل. الجوع لن يرحم احد — Ragheb Alama (@raghebalama) September 29, 2019

وأضاف الفنان اللبناني: ”طبقوا قانون من أين لك هذا. كفاكم استهتارًا بالناس الطيبة ..انصحكم قبل فوات الاوان. الناس لم تعد تحتمل. الجوع لن يرحم احد“.