راغب علامة يوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

راغب علامة يوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء

المصدر: فريق التحرير

وجه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة شديدة اللهجة، اليوم الأحد، لمن أسماهم ”أهل الحكم في لبنان“ مطالبًا فيها برفع الحصانة عن الفاسدين والسارقين في كل الوزارات والدوائر الرسمية.

وقال علامة: ”يا أهل الحكم في لبنان. ارفعوا الحصانة عن الفاسدين والسارقين الذين وضعتوهم في كل الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية مهما كانت مراكزهم ورتبتهم قبل فوات الأوان“.

وأضاف الفنان اللبناني: ”طبقوا قانون من أين لك هذا. كفاكم استهتارًا بالناس الطيبة ..انصحكم قبل فوات الاوان. الناس لم تعد تحتمل. الجوع لن يرحم احد“.

يشار إلى أن الفنان اللبناني راغب علامة دأب على توجيه رسائل للقادة السياسيين والحزبيين في بلاده باستمرار ، مطالباً منهم تحسين أوضاع البلد ومحاربة الفساد.

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