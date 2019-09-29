راغب علامة يحرج أحلام في ”ذا فويس“ (فيديو)

تسبب الفنان اللبناني راغب علامة في وضع زميلته الفنانة الإماراتية أحلام، في موقف محرج خلال الحلقة الثانية من برنامج ’’ذا فويس‘‘، الأمر الذي أثار ضحكات الجميع عليها في البرنامج، وهو ما يجعل الحرب الباردة بين الطرفين قائمة بل وفي تصاعد مستمر.

وبدأ الأمر عندما صعدت المتسابقة نهى رحيم، من تونس على المسرح تمهيدًا للحصول على تقييم لجنة التحكيم واختيار أحد المدربين للانضمام إلى فريقه، حيث أدت نهى أغنية ”جرح تاني“ للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ببراعة خطفت قلوب لجنة التحكيم.

وتمكن راغب علامة من إعطاء أحلام ”بلوك“ كي يمنعها من المنافسة على الفوز بالموهبة المتميزة وضمها لفريقها، وهي الميزة التي وفرتها إدارة البرنامج في الموسم الخامس.

والتفت سميرة سعيد كأول المدربين للموهبة التونسية ثم فكرت أحلام في الالتفاف للموهبة ووقتها منحها راغب علامة ’’بلوك‘‘ ثم ظنت أحلام أنها ضغطت على ’’زر‘‘ الالتفاف للموهبة تمهيدًا لضمها ولكنها لم تنتبه لما فعله راغب علامة.

وقامت مقدمة البرنامج ناردين فرج بفقرة ضحك هيستيري بسبب أحلام التي لم تنتبه لما فعله راغب فيها، ومع بدء إقناع المدربين للموهبة كي ينضموا إليها حاولت أحلام إقناع الموهبة باختيارها فتدخل محمد حماقي للفت انتباهها للموقف الذي وقعت فيه.

نهى رحيم الموهبة التي خلقت التحدي الأكبر بين المدربين ودفعت راغب لضغط زر البلوك #MBCTheVoice pic.twitter.com/OWNV8Yvfn9 — MBC The Voice (@mbcthevoice) September 28, 2019

وما أن انتبهت أحلام حتى قالت: ’’مين اللي عملي بلوك، المجرمين عملولي بلوك‘‘، وتوجهت إلى الموهبة وسألتها: ”لو متعمليش بلوك كنتي هتختاري مين؟“، فردت: ”أحلام“، وهو الأمر الذي جعلها ترتضي بالأمر الواقع.

وحاول راغب علامة إغاظة أحلام بعد ’’البلوك‘‘ الذي اعترفت أحلام أنه كان في مكانه الصحيح، حيث اختارته الموهبة مدربًا لها ولم تختر أيًا من محمد حماقي أو سميرة سعيد اللذين التفا لها أيضًا، وأعطى راغب علامة للموهبة ’’كاب‘‘ عليه أول حرف من اسمه، فقالت أحلام للموهبة: ’’من سوء حظها‘‘.

يُذكر أن الموسم الخامس من برنامج ”ذا فويس“ يشارك في لجنة تحكيمه الفنانون راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأحلام.