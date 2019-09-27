الفنانة المصرية بشرى تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

كشفت الفنانة المصرية بشرى حقيقة اعتزالها التمثيل، خاصة أنها لم تقدم أعمالًا فنية، منذ توليها مسؤولية العمل في مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت أولى دوراته عام 2017.

وقالت بشرى في تصريح لـ“إرم نيوز“، إنها لم تعتزل التمثيل بالمعنى الذي تحمله كلمة ”اعتزال“، لكنها قررت التوقف عن أي مشاركات فنية متوسطة المستوى؛ لأن ذلك يستغرق وقتًا ومجهودًا لن يضيف لها، خاصة أنها اتفقت مع إدارة مهرجان الجونة على أن تكون متفرغة للحدث على مدار العام.

وأشارت إلى أنها وضعت لنفسها شرطًا مقابل المشاركة الفنية، وهو أن يكون المشروع ضخمًا، وأنها في هذه الحالة ستتخذ إجراءاتها لتقسيم الوقت بين العمل في مهرجان الجونة، وبين ما يتطلبه وقت التصوير.

وأوضحت أنها في حال عدم تقديم مشروع ضخم لها ستتجه للمشاركة في أعمال عالمية، مؤكدة أنها تلقت العديد من العروض خلال الفترة الماضية، لكنها كانت ترفضها بسبب ضيق الوقت، ولكن في حال تكرار العروض بعد انتهاء المهرجان ستوافق عليها.

يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مشاركتها بفيلم ”ليل داخلي“ للمؤلف شريف عبدالهادي، قبل أن تشغل منصب مدير عمليات الشركة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق عام 2017، وتقام فعاليات دورته الثالثة حاليًا.