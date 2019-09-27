محمد رمضان ضحية أحداث 11 سبتمبر في فيلمه الجديد

يستعد الفنان المصري محمد رمضان للعودة إلى السينما بفيلم جديد يحمل اسم ”مو“، يجرى تصويره في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو من تأليف حسام صبري وإخراج حسين المنياوي.

وكشف ”رمضان“، بعض تفاصيل الفيلم في تصريحات تلفزيونية، والذي سيكون متنوعًا بين الأكشن والاجتماعي، بميزانية ضخمة، قائلًا إنه يجسد شخصية شاب عربي يُدعى محمد وينادى باسم ”مو“، حيث يسافر إلى أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، فيواجه معاناة كبيرة في كل مكان يذهب إليه بسبب عروبته.

وأكد أن ”شخصيته في الفيلم تلقى الكثير من العنصرية، حيث يتم رفضه للعمل في الكثير من الأماكن بناء على أصله العربي، ولكن بفضل موقف شهم مع أحد الأشخاص تنقلب حياته رأسًا على عقب.

ووفق سير الأحداث يكتشف ”مو“ أن والد الشخص الذي دافع عنه مصري الجنسية، وهو عضو في أكبر مافيا موجودة في نيويورك، لتبدأ أحداث مثيرة.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كان مسلسل ”زلزال“، الذي نافس به في موسم رمضان الماضي، وشاركته البطولة حلا شيحة وماجد المصري.