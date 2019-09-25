محمد رمضان يرد على محمد علي بـ“عايزينها فوضى“ (فيديو)

طرح الفنان المصري، محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل طابع السياسة بعنوان ”هما عايزينها فوضى“، للرد على الاتهامات التي وجهها المقاول محمد علي، للسلطات المصرية ورفضًا لدعوات التظاهر.

وقال محمد رمضان، عبر صفحته على ”إنستغرام“، إنّ ”الأغنية بلسان كل مصري أصيل إلى كل خاين جبان هربان“.

وأوضح أنّ ”خناقته مع كل من يحاربون مصر بالخارج“، مضيفًا: ”الشعب المصري مش عرايس مارونيت علشان حد يحركهم من برًا أرضهم والرجال أفعال والراجل الحقيقي محدش يقدر يسخنه على أهله وبلده“.

وهاجم رمضان في أغنيته المقاول محمد علي، الذي خلق ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة وكان من كلمات الأغنية: ”هما عايزينها فوضى، أنت مش راجل، بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل“.

ويأتي طرح رمضان للكليب بالتزامن مع حفل تكريمه، الذي أقيم مساء الأربعاء، في قاعة الشهرة بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.