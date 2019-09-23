شيرين عبدالوهاب تبكي على المسرح في حفل السعودية وتلجأ لزوجها حسام حبيب (فيديو)

لم تتمكن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من تمالك دموعها أثناء توجيهها رسالة إلى مصر خلال حفلها الذي أقيم منذ قليل في جدة بالسعودية، بالتزامن مع العيد الوطني للمملكة.

وأكدت شيرين أنها على الرغم من أخذها عهدًا على نفسها بعدم الحديث في أي موضوع مع جمهورها بسبب المشاكل الكبيرة التي واجهتها بعد زلات لسانها المتكررة، إلا أنها لم تستطع منع نفسها من توجيه رسالة لبلدها في ظل ما تواجهه من مؤامرات في الوقت الحالي حسب قولها.

وطلبت من جمهورها أن يسمح لها بالاستعانة بزوجها الفنان المصري حسام حبيب لكي يشاركها في توجيه هذه الرسالة لبلدهما، مشيرة إلى أنه يجيد التحدث وأكثر ثقافة منها.

وبمجرد ظهوره على المسرح قبلت يديه وتركت له الميكروفون، فقال:“السلام عليكم.. أول حاجة طبعا عايزين نهني المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان نهنيكم بعيدنا الوطني عشان إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني ووقفتها جنبنا عمرها ما تتنسي وعلى راسنا من فوق“.

وتابع: ”اسمحولي وإحنا وسطكم نوجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا، إحنا في ضهركم ومعكم ربنا ينصركم دايمًا وينصر أهل السعودية ونشوفكم دايما في أعلى شأن“.

وقاطعته شيرين قائلة: ”عايزة أقول الي ملوش كبير يشتريله كبير.. وإحنا عندنا كبير وبنحترمه.. ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يارب“.

وسبق أن كشف مكتب إدارة أعمال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حقيقة إقامتها حفلًا غنائيًّا في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونشرت شيرين، البيان عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، وجاء فيه أن ”ما ورد حول إقامة حفل غنائي في الرياض خلال الشهر المقبل، لا أساس له من الصحة“.