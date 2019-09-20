الفاشنيستا الكويتية آسيا تتخلى عن ”الحجاب“ وتكشف عن السبب (فيديو)

أعلنت الفاشنيستا الكويتية، آسيا عاكف (29 عامًا)، عن خلعها الحجاب الذي اعتمدته طوال سنوات عملها في الموضة أو كما يطلق عليه اسم ”التوربان“؛ وهو غطاء يغطي منطقة الرأس فقط.

وظهرت آسيا في صورة جديدة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أطلقت شعرها وتخلت عن غطاء الرأس.

وأوضحت الفاشنيستا – في مقطع فيديو لها – وجهة نظرها بشأن خلعها ”التوربان“، حيث قالت ”إنها شعرت بالضيق والحزن لوقت طويل وكانت تظن أن ذلك بسبب ضغوط عملها والشهرة والتواصل المستمر عبر سنوات حياتها مع الانترنت، لكنها اكتشفت مؤخرًا أن سبب قلقها النفسي هو ازدواجية حياتها وتغير قناعاتها بشأن مظهرها، لذا قررت اتخاذ خطوة جريئة ومواجهة الأمر وخلع الحجاب“.

أضافت أنها ارتدت ”التوربان“ حين كانت في التاسعة عشر من عمرها، مؤكدة قناعتها به آنذاك، لكنها الآن وهي على أبواب الثلاثين تغيرت أمور كثيرة بداخلها، ونضجت أكثر في حياتها.

بررت آسيا أنها ”كافحت طويلًا لإيصال وجهة نظر المرأة المسلمة في عالم الموضة، وهو ما حققته بالفعل مع زميلات لها، حيث تم الاعتراف بهن في العالم والاعتراف بالموضة المحتشمة“، لافتة إلى أنها ”لا تتخلى عن ذلك، بل تسعى لبناء عالم جديد خاص بها، مدركة أن كثيرًا من متابعيها سيتخلون عنها بسبب ذلك، وهي لن تلومهم في حال قرروا هذا، متمنية لهم التوفيق“.

https://youtu.be/bzkDa8A5IcI

وعملت الفاشنيستا آسيا عاكف لسنوات طويلة في عالم تصميم الأزياء للمحجبات ونالت شهرة عالمية، وهي مالكة ومؤسسة العلامة التجارية ”ديزيرت بيبي“ لمنتجات الرضع والأطفال.

كما أطلقت مشروع ”ذا هايبريدز“ بالتعاون مع زوجها أحمد البلوشي عام 2012، لتقديم النصائح في الموضة والمكياج والإكسسوارات، وأطلقت أول مجموعة حقائب تحمل توقيعها بالتعاون مع المصممة السورية منار لقطينة عام 2014.

يتابع الفاشنيستا الكويتية الملايين من الأشخاص حول العالم، ويحظى حسابها على ”انستغرام“ فقط بمتابعة مليونين و700 ألف شخص.