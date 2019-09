الفاشنيستا الكويتية آسيا تتخلى عن ”الحجاب“ وتكشف عن السبب (فيديو)

View this post on Instagram

لايف الآن على اليوتوب مع الترجمة ✨ ٣ مصوّري فيديو يصوّرون نفس العارضة ✨ ‎اللنك في البايو ________________________________________ New video up now on YouTube: 3 videographer shoot 1 model (me!) with completely different outcomes. Link is in my bio!