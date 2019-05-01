الفاشنيستا الكويتية بيبي العبدالمحسن تنتقد دفع دية خالد العازمي

أثارت الفاشنيستا الكويتية بيبي العبدالمحسن جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتقادها جمع دية قاتل الإعلامية هداية سلطان، خالد نقا العازمي.

وكانت بيبي قد علقت على خبر جمع دية ”العازمي“ عبر موقع ”تويتر“ بعدة تغريدات، جاء فيها: ”مالت.. لأبو بطلكم فوقكم والله“.

وتسببت تغريدات الفاشنيستا الكويتية بردود حادة وسريعة عليها من قبل متابعين، وصلت إلى حد تهديدها من قبل البعض، حيث كتبت لها إحدى المغردات: ”شوفيلج بودي قارد من باجر لا تطلعين بدونهم، لا تروحين مع الي سبت وراحت، للحينج ما عرفتي العوازم“.

في حين كتب لها أحد المغردين: ”بس أشوفك.. والله ماكو مشكلة أجي أذبحج ودش السجن كلها يومين وطلع طرق“. بينما كتبت لها مغردة أخرى ساخرة بعد اكتمال الدية: ”ابشرج ترى البطل طلع“.

وتحول الجدل إلى مطالبة بحظر متابعة بيبي العبدالمحسن من خلال هاشتاغ #بلوك_بيبي_عبدالمحسن على موقع ”تويتر“، بين مؤيد ومعارض، حيث دعم فريق الفاشنيستا الكويتية وموقفها الذي وصفوه بـ“الشجاع“ لانتقادها جمع الدية في قضية قتل، بينما برر آخرون أن ”العازمي“ قضى 19 عامًا في سجنه وكان جمع الدية بموافقة ذوي القتيلة رسميًا.

#بلوك_بيبي_عبدالمحسن الي محترين شوفوا

سبحان الذي سَخَّر خلقُه للوقوف معه،لعل بينه وبين الله اسراراً خفيّه لا يعلمها سِواه .. خالد نقا ❤ pic.twitter.com/x7sDORRPsk — Princess???? (@Princess_g79) May 1, 2019

ووصل الأمر إلى تحدي كل فريق الآخر، فمع قيام فريق من الناشطين بحظر متابعة الفاشنيستا الكويتية، قام آخرون بمتابعتها تأييدًا لها.

#بلوك_بيبي_عبدالمحسن

ماشاء الله يزيدون متابعينهااا كفوو بيبي ????✌???? pic.twitter.com/SE34UQFSd3 — وتــيّن آلـ عبـدالله |???? (@wteen_50) May 1, 2019

ويثير دفع الديات في قضايا القتل في دول الخليج عامة، جدلًا بين الحين والآخر، بين من يرى أن دفع الدية في قضايا القتل خاصة العمد يعد تجاوزًا لحدود الله ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، كما يتهم معارضو الديات البعض بالمتاجرة بدماء قتلاهم للحصول على المال، في حين يرى آخرون أن الدية لا تعارض الشرع والقانون، طالما أن أهل القتيل قد تنازلوا برضاهم.