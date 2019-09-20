الفنان محمد فراج يعلن خطوبته رسميًا على مواطنته بسنت شوقي

أعلن الفنان المصري محمد فراج، خطوبته رسميًا على مواطنته الفنانة بسنت شوقي، أمام جمع من الصحفيين على هامش انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

والتقط فراج عدة صور مع خطيبته بسنت شوقي، والتي ارتبط بها منذ فترة ولكن لم يعلن خطبتها رسميًا إلا في انطلاق مهرجان الجونة.

وفاجأ فراج الجمهور بحضوره برفقة بسنت على السجادة الحمراء، معلنًا خطوبته رسميًا، وأعرب عن سعادته بارتباطه بمواطنته، متمنيًا استكمال مسيرته الفنية معها.

وقال فراج أمام الإعلاميين، إنه متحمس لمشاهدة فيلم ”لما بنتولد“، الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت.

و“لما بنتولد“ هو فيلم مصري غنائي، من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي وحنان سليمان وسامح الصريطي.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي يوم الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمر.