السعودية.. ما حقيقة اختطاف نجمة ”السوشال ميديا“ حنان المقبل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية مقطع فيديو قيل إنه يوثّق لحظة اختطاف نجمة مواقع التواصل الاجتماعي حنان المقبل.

ويظهر في الفيديو المتداول بعض الأشخاص يحاولون دفع آخرين داخل سيارة كانت متوقفة على جانب الطريق العام، دون أن يتم تحديد زمان ومكان تصوير الفيديو وصاحبه.

وتفاعل ناشطون مع هذه الأنباء عبر هاشتاغ (#اختطاف_حنان_المقبل) على موقع ”تويتر“، عبروا فيه عن استغرابهم من الخبر فيما طالب آخرون بضرورة التحري والبحث عنها والتأكد من الخبر.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن واقعة الاختطاف، كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية بشأنها.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حنان المقبل ناشطة في مجال السوشال ميديا، حيث تروّج لمستحضرات التجميل وخلطات الأعشاب.