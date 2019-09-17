شقيق السعودية التي توفيت بعملية تكميم معدة يكشف تفاصيل جديدة (فيديو)‎

كشف ’’فهد‘‘ شقيق مواطنة سعودية ثلاثينية تفاصيل جديدة بشأن واقعة إجرائها عملية تكميم معدة في مستشفى خاص في الطائف ووفاتها، موضحًا أن شقيقته أجرت العملية يوم 28 أغسطس والطبيب طمأنها وظلت يومين لم يمر عليها الطبيب.

وأضاف شقيق المواطنة السعودية قائلًا: ’’شقيقتي اشتكت قبل الخروج من الآلام بعد العملية فقال لها الطبيب هذا طبيعي، وسمح لها بالخروج بعد يومين، وعندما مرّ أسبوع راجعت الطبيب في المستشفى فقال لها لديك جفاف وطلبت منه إجراء أشعة فأكد لها عدم احتياجها إليها‘‘.

وأشار إلى أن الطبيب كتب لها بعض الأدوية العلاجية وعادت للمنزل، ولكنها لم تؤت بنتيجة فعادت للمستشفى في نفس اليوم وأعطاها الطبيب نفس العلاج فأجرى لها أشعة سونار وكانت تصرخ من الألم، مضيفًا أن القلب توقف لمدة 20 دقيقة إثر نوبة قلبية.

وأشار إلى أن أطباء المستشفى أحالوها للعناية المركزة بعد إنعاش قلبها، مضيفًا أنهم طلبوا الطبيب فلم يتواجد فاضطروا لاستدعاء أطباء من خارج المستشفى، فطلبوا تدخل جراحي لمعرفة الإشكالية التي تعاني منها.

وأكد أن الأطباء تدخلوا جراحيًا ووجدوا 3 لتر دم متجمع واشتباه في الطحال، وتم استئصاله ووريد متجلط وبكتيريا، مضيفًا أنه تقدم بشكوى ضد المستشفى في وزارة الصحة.

وأضاف أن شقيقته أفاقت وطالب المستشفى بتحويلها لمستشفى آخر فرفضوا لعدم سماح حالتها بذلك وتوفيت بعدها.

وبشأن الشكوى، قال إن وزارة الصحة باشرت الوضع من خلال إرسال موظفها، وتم إغلاق الملف ومباشرة التحقيقات، مطالبًا بتطبيق القانون وتحذير بالمستشفيات غير المصرح لها بألا تُجري هذه العمليات.

يُذكر أن ”صحة الطائف“ فتحت تحقيقًا في ملابسات الواقعة، بعد ورود بلاغ بوفاة مواطنة سعودية، كما تم إغلاق الوحدة المعنية في المستشفى، ومنع سفر كل من له علاقة بالواقعة لحين استكمال التحقيقات، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.