قراصنة يسربون صورًا مزعومة للمغنية نيكول شيرزينغر وهي عارية

وقعت مغنية البوب الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينغر ضحية للهاكرز، حيث تم اختراق حسابها على إنستغرام وتسريب صورة جريئة لها لمتابعيها البالغ عددهم 5 ملايين.

تعرض حساب نيكول (41 عامًا) للاختراق في صباح أمس الأحد، بينما كانت نائمة غير مدركة لما يحدث، وذلك بعد قضائها سهرة طويلة في حفل Creative Arts Emmys يوم السبت.

ووفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كان الهاكرز قد نشروا صورة فاضحة للمغنية الأمريكية مع الادعاء على لسانها، بأن هناك فيديو جنسيًا لها ترغب في كشفه لمتابعيها.

وبحسب ما كشفته التقارير، قال المنشور المزيف على إنستغرام: ”فلتذهبوا إلى قصتي وحملوا ذلك التطبيق المجاني، وإذا تم تحميل التطبيق 5 آلاف مرة، سأعرض لكم الفيديو الجنسي الخاص بي“.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية تعليق لنيكول على المنشور يقول: ”أحبكم جميعًا يا أحبائي“، وهو تعليق مزيف لنيكول حصد 6 آلاف إعجاب.

هذا واتضح أن الصورة الفاضحة مزيفة، حيث كشف الخبراء أن الهاكرز استخدموا الفوتوشوب لتركيب رأس نيكول على جسد شابة أخرى عارية لا ترتدي سوى جاكت أبيض.

وما فضح محاولة التزييف، هو أن رأس نيكول غير متناسق مع الجسم، خاصة أن نيكول لا تتسم بوجه عريض، هذا ويُذكر أن الهاكرز نشروا أكثر من صورة لنيكول، وظلت مرئية لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم حذفها من قِبل منصة انستغرام نفسها تقريبًا.

يجدر بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها المغنية الأمريكية ضحية للهاكرز، حيث سبق وتم اختراق حسابها في وقت سابق من هذا العام، وتم تسريب فيديو حميم لها مع حبيبها السابق ”لويس هاملتون“، والذي حصد آنذاك أكثر من 600 ألف مشاهدة.

وحتى الآن، لم يرد المتحدثون باسم المغنية الأمريكية على طلب الصحيفة للتعليق على واقعة الاختراق الجديدة.