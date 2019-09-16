راشد الماجد ينضم لـ“روتانا“.. وهذه تفاصيل التعاقد (فيديو)

أعلنت شركة ’’روتانا‘‘ للصوتيات والمرئيات عن انضمام النجم السعودي راشد الماجد، كأحد أهم الإضافات الفنية للشركة خلال الفترة المقبلة، وذلك في احتفالية فنية كبرى أقامته الشركة للكشف عن التوقيع وإعلان انضمامه بشكل رسمي.

ووصل الفنان راشد الماجد إلى مقر الحفل برفقة سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة وسط حضور إعلامي ضخم، وقصّ راشد الماجد، شريط افتتاح الحفل وسط حفاوة وترحاب كبيرين.

مباشرةً من الحدث الأبرز توقيع العقد مع الفنان الكبير #راشد_الماجد ???? https://t.co/bsQ25uiOjK — ????Rotana Music (@RotanaMusic) September 15, 2019

وقال سالم الهندي، إن انضمام راشد الماجد، إنجاز كبير لاستطاعته بإقناعه لانضمامه لكوكبة شركة ’’روتانا‘‘ مضيفًا أن الانضمام لن يكون عاديًا وسيكون به إنجازات كبيرة.

وأكد أن اتفاقية التعاون بين راشد الماجد وشركة روتانا، ستكون على إصدار ألبومات جديدة وإحياء حفلات ومهرجانات فنية وغنائية، إضافة إلى إعادة توزيع لكتالوج أغاني راشد الماجد القديمة، معربًا عن أمله أن تحافظ ’’روتانا‘‘ على التراث الفني والغنائي الذي عمل عليه النجم السعودي طوال السنوات الماضية.

من جهته رحبّ راشد الماجد، بالحضور واصفًا حدث التوقيع بينه وبين روتانا، بالاستثنائي وأن له معنى جديدا للنجاح والاستمرار والتجديد، مؤكدًا أنه يؤمن بأن قيمة الفنان بقدرته في إسعاد نفسه من خلال إسعاد الآخرين.

وأكد الماجد أن تعاقده الجديد مع روتانا له أهداف ومليء بالطموحات يقدم فيه نفسه برحلة نجاح جديد في مشواره، مضيفًا أنه سيضيف بصمات جديدة في سجل تعاوناته مع شركات الإنتاج الوطنية.

وأعاد ’’راشد‘‘ الفضل في مشواره الفني لشركة فنون الجزيرة التي قدم معها نجاحات طويلة طوال العديد من السنوات.

وكشف راشد الماجد عن سبب عودته لشركة ’’روتانا‘‘ قائلًا: ’’اليوم السعودية صارت غير ونعيش في أجمل عهد للرقي والانفتاح الطامع لأفضل مستقبل وفق رؤية 2030 لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‘‘.

#راشد_الماجد_روتانا

الفنان #راشد_الماجد: تعاقدي الجديد مع روتانا له أهداف وطموحات كبيرة أقدم فيها نفسي برحلة نجاح جديدة@RashedTV @salhendi pic.twitter.com/mUTSwOOWhr — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 15, 2019

واستطرد راشد الماجد، أن عقده مع روتانا ليس مجرد عقد بل له طموح وأهداف فنية بعيدة، منوهًا أنه سيصنع بصمة فنية لمستقبل كبير وتعزيز الثقافة الفنية الوطنية والمساهمة في تحقيق الرؤية العملاقة للمملكة.

وأشار إلى أن العمل سيكون مشتركًا يضم العديد من المفاجآت وأن تكون الساحة الفنية السعودية والخليجية في تقدم، منوهًا أن الوطن مليء بالمواهب الكثيرة التي تستحق الكثير من الدعم.

الفنان #راشد_الماجد:

-عقدي مع روتانا عقد طموح وله أهداف فنية بعيدة

-سوف أصنع مع روتانا بصمة فنية متميزة للمستقبل

-الوطن مليء بالمواهب التي تستحق الدعم مني ومن زملائي@RashedTV @salhendi#راشد_الماجد_روتانا pic.twitter.com/DfWyz3mNuQ — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) September 15, 2019

وأشار إلى أنه سيتم حفظ حقوق الملكية الفكرية ودعم الفنون وصناعته لتكون رؤية مهمة في تحقيق رؤية 2030، وأكد أن الهيئة العامة للترفيه تُعد البوابة الأساسية للانفتاح الفني، وأنها عززت روح الحماس والعطاء الفني بين الفنانين والجمهور.

وأعلن للجمهور قائلًا: ’’انتظروا نتائج هذا التعاقد قريبًا وأشكر سمو الأمير الوليد بن طلال على دعم الفن والفنانين والأغنية السعودية والخليجية والعربية وأن نكون على قدر الوفاء‘‘.

وبعدها تم توقيع التعاقد مع شركة ’’روتانا‘‘ بشكل رسمي، حيث شهدت الاحتفالية إمضاء راشد الماجد على التعاقد وسط حفاوة واهتمام كبيرين، وبعدها تم التقاط العديد من الصور التذكارية.