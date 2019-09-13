عمل مع مشاهير العالم.. مصفف شعر لبناني في الشارع ”بلا مأوى“ (صور)

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن مصفف الشعر اللبناني الشهير“فادي فواز“، أصبح بلا مأوى، بعد أن طُرد من فندق أُجرته 49 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة.

واكتسب فادي فواز شهرته من عمله مع العديد من المشاهير في العالم وعلاقته بالنجم البريطاني العالمي، جورج مايكل، ومثليته الجنسية.

وغادر ”فادي“ فندق ترافيلودج وسط لندن يوم الإثنين الماضي، ويعتقد أنه أصبح ينام في حي كوفنت غاردن.

ومكث المصفف البالغ من العمر 46 عامًا في الفندق، بعد أن حطم نوافذ منزل حبيبه جورج مايكل، والذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار أمريكي.

وفي منشور على ”فيسبوك“، أخبر الأصدقاء أنه ”أصبح بلا مأوى“.

وأضاف:“بعد 3 سنوات، لم يقم محامي جورج مايكل بعد بأي شيء، وخلال الأيام القليلة الماضية كنت نائمًا في الشارع في كوفنت غاردن بدلًا من أن أكون في منزلي“.

ونفى“فادي“ أيضًا العيش في الفندق، وادعى أنه زاره فقط لشحن هاتفه المحمول.

ودخل ”فادي“ في علاقة مع جورج مايكل العام 2012 حتى وفاته، وفي مارس / آذار 2017، قضى التحقيق الجنائي بوفاة المغني أنها تعود لأسباب طبيعية وتوسّع اعتلال عضلة القلب مع التهاب عضلة القلب والكبد الدهني.