بملابس بيضاء ملطخة بالدماء.. احتجاجات واسعة خلال أول أيام أسبوع الموضة في لندن (صور)

يُعدُّ أسبوع الموضة حدثًا سنويًا مرتقبًا ومثيرًا للجدل، حيث يشهد حضور كوكبة من أبرز المشاهير فضلًا عن أفضل العارضات، ولكن مؤخرًا أثار أسبوع موضة لندن ضجة لسبب مختلف.

ورصدت عدسات صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية اليوم الجمعة، احتجاج العشرات من ناشطي حقوق الحيوان وتغير المناخ أمام المبنى الذي يشهد أول أيام فعاليات أسبوع موضة نيويورك اليوم.

واجتمع متظاهرون من ناشطي حركة Extinction Rebellion بملابس بيضاء وأحذية ملطخة بالدماء (زائفة)، كما ظهر أفراد مجموعة من النشطاء آخرون يغطون أنفسهم بمادة زيتية سوداء أطلقوا عليها اسم ”السلايم السام“، كما رفعوا لافتات تقول ”صناعة الجلد صناعة قذرة“.

ويأتي هذا الاحتجاج دفاعًا عن الحيوانات التي يتم تعذيبها للحصول على فرائها وجلودها من أجل عالم صناعة الأزياء، بالإضافة إلى الدفاع عن البيئة، حيث قال أحد النشطاء إن“الحركة تسلط الضوء على صناعات الجلود التي تخلّف نفايات سامة تضر بالكوكب“.

وبالإضافة إلى الوقوف احتجاجًا أمام المبنى بملابس ملطخة بالماء، ارتمى أفراد مجموعة من المتظاهرين على الأرض كأنهم قتلى ودماؤهم تنتشر في المكان، وذلك عند مدخل المبنى.

وقالت متحدثة باسم Extinction Rebellion، إن“صناعة الأزياء تعد إحدى أكثر الصناعات تلويثًا في العالم، خاصة أنها تساهم بزيادة الانبعاثات الكربونية جراء رحلاتها الدولية“، كما أشارت ناشطة في الحركة تدعى ”سارة أرنولد“، إلى أن“صناعة الأزياء عليها المساهمة في الحفاظ على البيئة وكوكب الأرض“.

ويأتي ذلك، بعدما قدمت الحركة طلبًا لمجلس الأزياء البريطاني (BFC) في وقت سابق هذا الصيف، لإلغاء أسبوع موضة لندن، لصالح عقد قمة لمعالجة أزمة المناخ في حضور خبراء بمجال صناعة الأزياء، ولكن يبدو أن طلبهم قوبل بالرفض.

ولا ينوي النشطاء التوقف، حيث سيشاركون في سلسلة من الاحتجاجات طوال أيام أسبوع موضة لندن، كما سيشاركون في مسيرة، يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر، والتي أطلقوا عليها اسم ‘RIP London Fashion Week Funeral March.

يذكر أن أسبوع موضة لندن يستمر 5 أيام بدءًا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء.