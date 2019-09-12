شاهد بالصور حفل زفاف الفنانين المصريين أحمد فهمي وهنا زاهد

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أقام الفنانان المصريان أحمد فهمي وهنا الزاهد، ليلة الخميس، حفل زفافهما بأحد فنادق القاهرة، وذلك بعد تأجيله أكثر من مرة لارتباطهما بأعمال فنية. وحضر الحفل مجموعة من الفنانين المقربين من العروسين أبرزهم كريم عبدالعزيز ولبلبة ومحمود عبدالمغني وعلاء مرسي وغيرهم، إضافة إلى أقاربهما وأصدقائهما من خارج الوسط الفني. ويأتي عقد القران بعد أكثر من عام…