أحمد فهمي وهنا الزاهد يحددان موعد زفافهما

حدد الثنائي الفنان المصري أحمد فهمي وخطيبته النجمة الشابة هنا الزاهد، موعد حفل زفافهما بشكل نهائي، بعد أن تمت خطبتهما في أغسطس الماضي.

وكشفت مصادر لـ ”إرم نيوز“، أن فهمي اتفق مع هنا الزاهد، على تحديد يوم 11 سبتمبر المقبل، موعدًا لحفل زفافهما، الذي تم تأجيله في وقت سابق لظروف انشغالهما في تصوير أعمال فنية.

وأوضحت المصادر أن حفل زفاف فهمي وهنا سيقام في فندق ”الفور سيزون“، ومن المتوقع أن يشهد حضور أصدقائهما من الوسط الفني، والإعلاميين، والمشاهير.

وكانت هنا الزاهد قد نفت في وقت سابق، خلال تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنباء تأجيل حفل زفافها الذي قالت إنه سيكون في الصيف الجاري، بسبب انشغال زوجها بتصوير فيلم ”العارف“ مع النجم أحمد عز، مؤكدة أنه لا مجال للتأجيل، وأنها ستتفق على التاريخ الذي سيقام فيه الحفل مع خطيبها.

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد شاركا في دراما رمضان الماضي، بمسلسل جمعهما لأول مرة معًا، يحمل اسم ”الواد سيد الشحات“، وحقق نسب مشاهدة عالية.