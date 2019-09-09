الوفاة بـ“نوبة قلبية“.. إشاعة آخر ضحاياها الإعلامي السعودي أحمد الشقيري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الدول العربية، خلال الساعات الماضية خبر وفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري بنوبة قلبية، وهو ما تبين لاحقًا أنه مجرد إشاعة استدعت نفيًا من عائلته.

ونفت عائلة الإعلامي ”الشقيري“ خبر الوفاة، وذلك في تصريح نقلته قناة ”أم بي سي“، مؤكدة أن ”كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة، داعية الجميع للتحقق من الأخبار قبل تداولها“.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول إشاعة خبر وفاة ”الشقيري“ في أحد مستشفيات محافظة جدة إثر نوبة قلبية تعرض لها في مقر سكنه، ونسب النشطاء الخبر لصحيفة ”سبق“ المحلية المعروفة في المملكة، ولنائب رئيس تحريرها عبدالله البرقاوي تحديدًا.

بخصوص شائعة وفاة #أحمد_الشقيري: هي حتى الآن شائعة لأنه لا يوجد مصدر رسمي واحد يؤكد ما يتم تداوله منذ ساعات ولا حتى MBC، والـscreenshot الذي يتم تداوله هو خبر "مفبرك" نشره موقع من خارج السعودية وتم فيه انتحال اسم ا.عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير سبق@albargawy @shugairi pic.twitter.com/kC2t96WTrl — Nariman Nagui (@NarimanNagy) September 8, 2019

ونفى ”البرقاوي“ لاحقًا عبر حسابه في موقع ”تويتر“ صحة الخبر، مؤكدًا أنه تم انتحال اسمه في العديد من الإشاعات، كان آخرها ”وفاة الشقيري“.

خلال 24 ساعة فقط تم ترويج ثلاث شائعات بانتحال اسمي وشعار #سبق.

طبعاً الشائعات ينتجها موقع من خارج السعودية.

الموقع المتخصص في انتاج هذه #الشائعات يستخدم هذه الصورة المزورة لترويج الاخبار المزيفة.

اي خبر مشاهداته ثابته عند هذا الرقم 153,586 يعتبر خبر غير صحيح. pic.twitter.com/uBiSPshDUf — عبدالله البرقاوي (@albargawy) September 8, 2019

كما نفى إعلاميون عرب صحة الأخبار المتداولة بشأن وفاة الإعلامي السعودي.

احمد الشقيري بخير الحمد لله الحمد لله — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) September 8, 2019

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها إشاعات الوفاة الإعلامي الشقيري، فقد سبق أن انتشرت إشاعة وفاته بنوبة قلبية قبل نحو عامين.