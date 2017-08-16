وفاة الإعلامي أحمد الشقيري “إشاعة”

نفت مصادر في مستشفى “الأطباء المتحدون” بجدة في المملكة العربية السعودية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بأزمة قلبية.

وأكدت المصادر، أن المستشفى بجدة، والذي قيل إن الشقيري فارق الحياة فيه نفى الخبر، مبينًا أنه لم يستقبل الشقيري والخبر مجرد إشاعة غير صحيحة، وفق ما أورده موقع “أخبار 24”.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا “هاشتاغًا” باسم أحمد الشقيري، يتحدث عن وفاته في أحد مستشفيات جدة. فيما كذب مغردون مقربون من الإعلامي الخبر عبر “الهاشتاغ”، وقالوا إنه لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعة.

فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الإعلامي أحمد الشقيري حتى اللحظة.