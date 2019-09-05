نيكي ميناج تفاجئ جمهورها وتعلن اعتزالها الغناء

أعلنت نيكي ميناج، يوم الخميس، اعتزالها الغناء، في خبر صدم جمهورها حول العالم.

وقالت نجمة الراب الأمريكية، صباح الخميس، في تغريدة على ”تويتر“: ”قررت التقاعد من أجل تكوين عائلتي.. أعلم أنكم سعداء الآن، ولمعجبي، حافظوا على أغاني ورددوها حتى يوم مماتي“.

وأضافت: ”لم يتمكن أحد من التفوق علي، أحبكم إلى الأبد“.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن نيكي قررت الاعتزال ”من أجل استقرارها مع حبيبها كينيث بيتي، والاستعداد لتكوين أسرة وإنجاب أطفال“.

وقالت نيكي ميناج في أغسطس الماضي، إنها ستكون متزوجة قبل إطلاق ألبومها الجديد، مضيفة إلى أنها ستقيم حفلًا للزفاف بعد الألبوم.