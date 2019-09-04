محكمة سعودية تصدر قرارها في قضية الخلاف بين ناصر القصبي وعبدالله السدحان

أصدرت المحكمة التجارية في السعودية، قرارها في قضية فض الشراكة بين الفنان السعودي ناصر القصبي، ومواطنه الممثل عبدالله السدحان.

ويتعلق الأمر بشركة ”الهدف للإنتاج الإعلامي“ التي كانت تعود ملكيتها للقصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر ”طاش ما طاش“، على مدار سنوات طويلة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية، من بينها صحيفة ”عكاظ“، أن المحكمة ألزمت القصبي، بدفع مبلغ 120 ألف ریال للسدحان.

في المقابل، قضت المحكمة بأن يتنازل السدحان عن نصيبه في الشركة والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي لناصر القصبي، وأن يعيد الأول للأخير، 3 سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

وقال سعود الرمان، محامي القصبي، في تصريحات صحفية، إن موكله، ”لم يكن لديه النية في الاتجاه للقضاء منذ وقوع خلافات بينه وبين السدحان، مضيفًا أن الأخير ”لم يتجاوب في أي حل ودي“.

وأضاف الرمان أن ”موكله اضطر للذهاب إلى المحكمة، والتي بدورها أتمت الصلح بين الطرفين بحل الخلاف، كما كان يرغب ناصر القصبي ووفقًا للشروط التي وضعها“، على حد قوله.

ويعتبر القصبي والسدحان، من أكثر النجوم تأثيرًا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيًا منذ بدايتهما في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما العديد من الأعمال الدرامية، منها: ”أيام لا تنسى“، و“عودة عصويد“، و“كلنا عيال قرية“، و“طاش ما طاش“.