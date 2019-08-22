الفنان السعودي خالد منقاح يهاجم ناصر القصبي وعبدالله السدحان (فيديو)

هاجم الفنان السعودي خالد منقاح، مواطنيه الفنانين ناصر القصبي، وعبد الله السدحان، متهمًا إياهما بنسيان ”النجوم الكبار“ وأصحاب الفضل عليهما، لافتًا إلى أنهما يهمشانه منذ نجاح مسلسل ”طاش ما طاش“.

ووجّه ”منقاح“ انتقادًا لاذعًا لهما، في تصريحات تلفزيونية له؛ قائلًا إنهما كانا يجلسان على مكتب بسيط وكانت سيارتيهما بالتقسيط، منوهًا إلى أن 90% من تصوير مسلسل ”طاش ما طاش“ كان في منزله لأنهما لم يستطيعا استئجار مكان.

وشددّ ”منقاح“ على أنه كان المحرك الأساس والداعم لناصر القصبي وعبدالله السدحان في بداياتهما، مردفًا: ”لما صار عندكم قرشين نسيتوا أخوياكم“.

وذكر منقاح أنه كان يقوم بحل 99% من مشاكل القصبي والسدحان، سواء كانت عائلية أو مشاكل في العمل، مستطردًا بأن القصبي والسدحان لا يحبانه لأنه كاشف أوراقهما، وفق تعبيره.

وأعرب ”منقاح“ عن أسفه تجاه ما وصل إليه ناصر وعبدالله، من تجاهل، لافتًا إلى أن ناصر القصبي لم يعرض عليه المشاركة في مسلسل ”العاصوف“، كما أنه لم يشارك الفنانين القدامى أيضًا.